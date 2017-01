Bukavu : un atelier sur la politique de planification des occupations et  l’utilisation des terres

Bukavu, 06 janv. 2016 (ACP).- La politique de la province dans la planification des occupations et des utilisations des terres ainsi que l’aménagement du territoire sont évoqués depuis jeudi 05 janvier à Bukavu, dans un atelier de deux jours organisé par le gouvernorat du Sud-Kivu, en partenariat avec l’UN-HABITAT.

En termes d’, Sept objectifs sont visés à savoir, évaluer la situation de la gestion des terres et les responsabilités de différents services étatiques en rapport avec le cadre institutionnel existant et développer une réflexion pour son amélioration, informer sur les perspectives de planification et aménagement des agglomérations politiques nationales et provinciales en matière de planification des terres et aménagement des villes, identifier les parties prenantes au processus et élaboration du cadre conceptuel du plan d’aménagement du territoire et définir les rôles de chacune des parties prenantes, et échanger avec les acteurs provinciaux par rapport à l’occupation actuelle et affectation future du sol et recueillir les données matérialisant cette occupation.

Plusieurs exposés sont prévus par la facilitation, notamment la présentation du cadre légal et institutionnel de la planification des terres et de l’aménagement foncier, la présentation du cadre conceptuel du plan d’aménagement du territoire, la vision de UN –Habitat, schéma à suivre et résultats attendus.

Des acteurs étatiques et non étatiques, les députés provinciaux ainsi que des autorités coutumières participent à cet atelier d’échange.ACP/Mat/Kgd