Le Burkina Faso chute face à l’Afrique du Sud (1-3) et relance cette dernière au Mondial 2018 football

Kinshasa, 07 oct. 2017 (ACP).- Le Burkina Faso, leader du groupe D, a lourdement chuté sur la pelouse de l’Afrique du Sud, dernière de la poule, par 1-3, samedi au stade Soccer City de Johannesburg, lors de la 5ème et avant dernière journée du Groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde-Russie 2018.

Les Etalons sont désormais sous la menace du Cap-Vert et du Sénégal qui se rencontrent samedi soir. Le vainqueur de cette confrontation sera le nouveau leader du groupe à une journée de la fin des éliminatoires.

Pour rfi.fr, ce n’était vraiment pas le moment pour le Burkina de perdre une rencontre (3-1) alors que le money time des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 est lancé. Surtout pas face à une équipe sud-africaine dernière du groupe et qui avait quasiment perdu ses derniers espoirs de qualification. C’est une très mauvaise opération pour les Etalons qui ne seront plus leaders samedi soir après la rencontre entre le Cap-Vert et le Sénégal.

Au-delà de la défaite des hommes de Paulo Duarte, c’est la manière dont ce revers est arrivé qui va certainement hanter Bertrand Traoré et ses amis. Le Burkina, invaincu avant cette cinquième journée, et qui avait doublement tenu tête au favori du groupe le Sénégal (1-1; 2-2), s’est liquéfié sur la pelouse du stade Soccer City de Johannesburg.

Alain Traoré sauve l’honneur

Les Etalons ont été cueillis à froid dès la première minute de jeu par Percy Tau (52ème), qui a profité de l’apathie de la défense burkinabé sur une touche, pour marquer de la tête. Idéalement lancés, les hommes de Stuart Baxter commencent un récital qui va faire tourner la tête de leurs adversaires. Dépassés par la technique, la vitesse et l’engagement des Bafana bafana, les Etalons n’arrivent pas contenir la fougue adverse.

Malgré la rentrée d’Aristide Bancé à la 33ème minute, ils subissent et encaissent un deuxième but grâce à Themba Zwane (34ème), imité par Sibusiso Vilakazi (45ème) après une superbe action. Une réalisation qui viendra conclure la première période de rêve des Bafana Bafana et cauchemardesque pour les Etalons.

Si le capitaine Charles Kaboré a tenté de remobiliser les troupes à la mi-temps, il était vraisemblablement trop tard pour reprendre le fil de la rencontre. Les Sud-Africains se contentent de gérer leur avance -surtout après l’expulsion de Bongani Zungu (67ème)- et les hommes de Duarte parviendront seulement à réduire le score par Alain Traoré dans les dernières minutes du match (87ème).

L’Afrique du Sud, qui avait quasiment perdu ses chances de qualification, se relance avec désormais quatre points et deux matches à disputer face au Sénégal, alors que le Burkina Faso n’en a qu’un seul contre le Cap-Vert. ACP/YWM/Kayu/May/KJI