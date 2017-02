Burkina Faso-Egypte : José Mourinho apporte son soutien à son compatriote Paulo Duarte

Kinshasa, 01er Fév. 2017 (ACP).- José Mourino a apporté son soutien moral à son compatriote Paulo Duarte, sélectionneur du Burkina Faso, avant la demi-finale face à l’Egypte, mercredi au stade de l’Amitié, à Libreville.

L’entraîneur de Manchester United a appelé son compatriote pour lui avouer son soutien et, certainement placer quelques mots sur les Pharaons égyptiens. «José Mourinho est, en plus d’être un grand entraîneur, un ami et un père pour moi. Il m’a appelé hier. La dernière fois que j’avais parlé avec lui, c’était lorsqu’on avait joué contre le Portugal, ici au Gabon», a révélé l’ancien coach du Mans mardi devant la presse. «En douze ans, il a changé totalement la mentalité du football portugais, dans le pays mais aussi dans le monde. Tout a changé dès son arrivée : les méthodes d’entraînement, la capacité analyse des adversaires, le comportement dans le vestiaire. Je l’ai toujours considéré comme un grand leader.» Et visiblement le Special One tient aussi Duarte en haute estime, fait savoir afrikfoot.com. ACP/Fng/Zng/JGD