Burkina Faso – Egypte mercredi en demi-finale de la CAN 2017

Kinshasa, 31 janv. 2017 (ACP).- Les Etalons du Burkina Faso et les Pharaons d’Egypte seront face à face, mercredi au stade de l’Amitié à Brazzaville, pour se disputer une place en finale de la 31ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football.

Sur le papier, le pays des Pharaons semble peser plus que le pays des hommes intègres de par leurs cartes de visite respectives. La balance pèse en faveur des Egyptiens qui, non seulement sont les seuls à n’avoir encaissé le moindre but en 4 matches pour 3 buts à l’actif au cours de la CAN gabonaise, mais totalisent également 23 matches consécutifs de CAN sans défaite.

Habituée aux records toutes catégories en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, l’Egypte tentera de poursuivre la série en cours de 23 matches consécutifs sans défaite. Son dernier échec remonte à la CAN 2004, à Sousse, en Tunisie, devant l’Algérie. Au total, les Pharaons ont inscrit 45 buts et n’en ont encaissé que 10.

15 joueurs au total ont marqué des buts : Ahmed Hassan (7), Mohamed Aboutreika (6), Hosni Abd Rabou, Mohamed Gedo Nagi, Emad Motaeb, Amr Zaki (5), Mohamed Zidan (3), Ahmed El Mohamedi, Abdalla El Saïd, Ahmed Fathi, Hossam Hassan, Ahmed Hossam Mido, Mahmoud Kahraba, Mohamed Salah, Abdel Shafy (1). Le 45ème but a été inscrit par le Mozambicain Dario Khan en 2010.

Essam EL Hadary a été l’inamovible gardien depuis 2006. Cette année, toutefois, il n’était pas le numéro un de l’équipe au coup d’envoi de la compétition. C’était Ahmed El Shenawi qui était dans les buts contre le Mali. Mais quand ce dernier s’est blessé à la 25ème minute, El Hadary a repris le poste pour ne plus le quitter. Le collectif et la solidarité sont les deux atouts principaux des Pharaons.

Les Etalons, eux, n’étaient pas attendus à ce stade de la compétition. Ils se sont pratiquement libérés après le 2-0 infligé aux Bissau-guinéen lors du 3ème et dernier match du groupe A et ont continué sur cette lancée face aux Aigles de Carthage en quarts de finale.

Le sélectionneur Paulo Duarte a mené le Burkina Faso en Coupe d’Afrique des nations à deux reprises, en 2010 et 2012. Son bilan est de cinq matches, un nul et quatre défaites. Après avoir perdu ses trois matches de groupes il y a cinq ans, le technicien portugais avait dû faire ses valises. Rappelé à la tête des Étalons, l’ancien défenseur, vétéran de près de 250 matches parmi l’élite portugaise, est en train de rattraper le temps perdu.

Le Burkina Faso est devenu la première équipe à valider son billet pour le dernier carré de la CAN 2017, en dominant la Tunisie 2-0 à Libreville. « Nous nous sommes qualifiés à deux reprises pour la phase finale en 2010 et 2012, mais nous n’avions que très peu d’expérience du haut niveau. Notre unique ambition était de nous qualifier.

Quand je suis arrivé, le Burkina Faso n’avait plus disputé la Coupe d’Afrique depuis six ans », rappelle le sélectionneur sur cafonline.com, en ajoutant : « Depuis mon retour, les choses ont bien changé, même s’il reste des problèmes à régler. Je me suis attaqué à ces difficultés, mais il m’a fallu du temps. Maintenant, le talent est là. Les piliers du groupe approchent de la trentaine. Ils sont à l’apogée de leur carrière. Grâce à eux, nous jouons mieux et leur présence facilite l’intégration des plus jeunes. » ACP/Mat/May