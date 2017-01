Burkina Faso se qualifie en demi-finale devant la Tunisie (2-0) à la CAN 2017

Kinshasa, 28 janv. 2017 (ACP).– Les Etalons du Burkina Faso se sont qualifiés pour les demi-finales face aux Aigles de Carthage de la Tunisie par 2-0, samedi au stade de l’Amitié du Gabon dans le cadre de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de football.

A la mi-temps, le score affichait zéro à zéro.

Après l’équilibre de jeux et l’engagement physique de deux équipes, les Etalons du Burkina Faso ont profité d’une balle contrôlée par la main du défenseur Tunisien à quelques mètres de la surface de réparation qui a occasionné un coup franc joué à deux temps que Banse (81ème) a donné l’avantage à son équipe. Le corner non concrétisé par les Tunisiens à la 83ème minute de la partie, l’avant centre Burikinabé Nakoulma (84ème) en a profité par contre attaque pour dribler le gardien et marqué le deuxième but du match.

Le 1er février 2017 au stade de l’Amitié, le Burkina Faso croisera le vainqueur de la rencontre entre l’Egypte et le Maroc.ACP/ZNG/Kgd