Bwasad surclasse JS Livulu (3-0) en division II de l’EUFKIN-Lipopo

Kinshasa, 21 Nov. 2017 (ACP).- L’EF Bwasad a surclassé New JS Livulu par 3-0, lundi au terrain Elimo Santu du quartier Livulu, dans la commune de Lemba, en match de la 5ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo.

En deuxième explication, l’AC Fatundu Très Bien a battu New OC Matete sur le score de 2-1.

Ci-après les autres résultats de la même journée : José FC-OC Naya Sport 1-0, AS Balayi-CS JM 1-2, AS Boss-FC Bel’Pro 1-0, FC Mono Foot Emag-RC Manya 2-2, FC AJK-SC Mangale 0-2, FC Chicago-AS La Montagne 2-1, FC Genat-OFS de Lemba 1-1 et RC Mont Ngafula-FC Les Vainqueurs 0-1. ACP/FNG/Wet