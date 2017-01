Le cadre et structure organiques de l’administration minière au centre d’un atelier à Kinshasa

Kinshasa, 30 Janv. 2017 (ACP).- Le directeur de cabinet du ministre des Mines, Valéry Mukasa Mwanabute, a procédé lundi à Kinshasa, à l’ouverture d’un atelier de validation du projet révisé du cadre et structure organiques du Secrétariat général des Mines, en vue d’harmoniser les vues, après les travaux de la commission mixte Mines- Fonction publique. Ces travaux sont financés par la Banque Mondiale à travers le programme PROMINES.

M. Mukasa qui représentait le ministre Martin Kabwelulu, a indiqué que cet atelier s’inscrit dans le cadre de la recherche de l’efficience de différents directions et services de l’administration des mines dans l’accomplissement de la mission dévolue au ministère de ce secteur par le gouvernement.

Il s’agit de répondre aux défis de la recherche et de la modernisation de l’administration publique fondée essentiellement sur la recherche des voies et moyens permettant d’améliorer la qualité de la gouvernance administrative et de la rationalité, de la transparence, de la traçabilité des actions de l’efficience et de l’équité par la rationalisation du métier et des systèmes d’organisation et de gestion des services publics conforme à l’approche de la gestion axée sur le résultat, a dit le directeur de cabinet du ministre.

Le secrétaire général aux Mines, Augustin Kasanda Ngoy, a dans son mot de bien venue, circonscrit le contexte dans lequel le gouvernement a initié la réforme de l’administration publique. Il a fait savoir que cette réforme vise l’amélioration de la gouvernance du secteur des mines qui, selon lui, est dictée par la nécessité de donner à l’Etat les moyens de sa politique eu égard à l’impact négatif de la chute des cours des matières premières sur le marché international, notamment le cuivre, le cobalt, l’or et le pétrole.

Selon M. Kasanda, l’efficacité et l’efficience de l’administration permettent d’éclairer le staff dirigeant dans la prise des décisions étant donné que l’administration se préoccupe des actions du ministère.

Le secrétaire général à la Fonction publique, Fernand Tudienu Magenda, a quant à lui relevé le rôle de l’administration, précisant qu’elle joue un rôle normatif découlant du pouvoir régalien par l’élaboration des stratégies pour l’accomplissement des missions dévolues au ministère. Elle joue également le rôle d’intervention pour s’assurer en aval du respect des normes ainsi que le rôle de réalisation par la matérialisation de la mission dévolue à l’administration par le gouvernement.

Les participants se pencheront du 30 au 31 janvier, à rechercher un consensus autour du projet, à clarifier le rôle des responsables et les responsabilités de chacun et à déterminer les compétences de chaque agent. Il s’ensuivra enfin la production de la structure et cadre organiques définissant les services et emplois, a dit le secrétaire général à la Fonction publique. ACP/Kayu/Wet