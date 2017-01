Les cadres et agents de l’administration de l’Energie appelés à davantage de productivité

Kinshasa, 29 janvier 2017 (ACP).- Le ministre de l’Energie et Ressources hydrauliques, Pierre Anatole Matusila Malungeni, a invité vendredi, les cadres et agents de l’administration de l’Energie, à plus de productivité, de créativité et de collaboration en vue d’accroitre les taux d’accès des populations en électricité et l’eau potable.

Le ministre Matusila l’a fait savoir dans son allocution à l’occasion de l’échange des vœux pour l’année 2017, de sa présentation avec le vice-ministre, Willy Mishiki, aux cadres et agents du secteur de l’Energie et Ressources Hydrauliques, ainsi que de la visite du lieu de travail de ces derniers.

Le ministre Matusila a rendu hommage au Président de la République, Joseph Kabila, notamment pour avoir mis en place, sous la direction du Premier ministre Samy Badibanga, le gouvernement dont la mission qui lui est confiée, consiste à concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique énergétique de la RDC.

Cette politique, a-t-il précisé, vise la réduction de la pauvreté, la modernisation des conditions de vie des populations et la poursuite du positionnement de la RDC à l’échelle des pays émergents à l’horizon 2030.

Pour relever ces défis et permettre au secteur de l’Energie de jouer son rôle de locomotive de développement, le ministre a appelé à une synergie entre les acteurs politiques, administratifs et techniques.

De son côté, le secrétaire général à l’Energie et Ressources Hydrauliques, a rassuré le ministre de son appui ainsi que de celui de l’administration de l’Energie afin que les chantiers eau et électricité soient une réalité vécue par les populations, qui attendent voir leur taux d’accès à l’eau potable et électricité sensiblement amélioré, les délestages du courant électrique diminué, de l’eau potable couler de leurs robinets jour et nuit. ACP/Kayu/KGD