Les cadres et agents du gouvernement provincial du Haut Katanga invités à redoubler les efforts dans le travail

Lubumbashi, 20 Janv. 2017 (ACP).- Les cadres, agents et autres catégories des travailleurs du gouvernement provincial du Haut Katanga ont été invités jeudi à redoubler les efforts dans le travail et à donner le meilleur d’eux-mêmes par le gouverneur de la province, Jean Claude Kazembe Musonda , à l’occasion de la cérémonie d’échange de vœux de nouvel an 2017.

L’Autorité provinciale a souligné, dans mot de meilleurs vœux l’importance de la grande mission qu’est de construire la province et de la développer. « Pour cela, nous devons être les meneurs de vision de développement du Chef de l’Etat : la révolution de la modernité », avant d’appeler tout le monde au changement de mentalité au cours de cette année nouvelle.

Auparavant, le directeur provincial de la Fonction Publique, Max Pande, avait présenté les vœux de nouvel an à l’autorité provinciale, avant de louer les efforts que ne cesse de fournir le gouverneur de la province du Haut Katanga dans le processus de développement de sa juridiction, de l’amélioration des conditions de vie de ses administrés.

A cette occasion, il a sollicité auprès de gouverneur de la province l’acquisition d’un moyen de transport en faveur des cadres et agents du gouvernement provincial.ACP/Kayu/Wet