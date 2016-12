Les cadres et agents du ministère de l’ETPS sensibilisés à l’éthique professionnelle

Kinshasa, 29 Déc. 2016 (ACP).- Les cadres et agents du ministère de l’Emploi, travail et prévoyance sociale (ETPS) ont été sensibilisés à l’éthique professionnelle au cours d’une séance de travail que le ministre d’Etat du secteur, Lambert Matuku Memas, a présidée jeudi à l’Hôtel du gouvernement.

Le ministre a fait observer à ses collaborateurs que les principes éthiques sont d’une importance capitale au sein d’une administration, soulignant que leur absence rend celle-ci ennuyeuse et constitue un obstacle au développement.

Il a ainsi déploré le fait que le milieu professionnel congolais est truffé d’antivaleurs qui freinent le développement économique, social et même politique du pays et annihilent tous les efforts nationaux et internationaux visant à remettre le train en marche.

Le Bureau national d’éthique professionnelle (BUNEP) a été associé à cette rencontre pour permettre à chaque cadre et agent du ministère de l’ETPS de profiter des leçons y prodiguées en vue de bien exécuter leurs tâches.

La délégation syndicale s’est félicitée de cette nouvelle vision du travail. Elle a saisi l’opportunité pour présenter au ministre son cahier des charges qui se résume par la démotivation du personnel du fait de la modicité des primes, de la vétusté des infrastructures et de l’obsolescence des équipements et autres outils de travail. ACP/Kayu/JGD