Les cadres de base de la commune annexe sensibilisés sur ce code de la famille à Lubumbashi

Lubumbashi, 26 Avril 2017 (ACP).- La division provinciale du Genre, famille et enfant du Haut-Katanga a organisé, mercredi dans la grande salle de la commune Annexe à Lubumbashi, une journée de sensibilisation des cadres de base sur le code de la famille, la loi sur la parité et l’autonomisation économique de la femme.

La cheffe de division provinciale du Genre du Haut Katanga, Mme Kebera Mujijima Bora a expliqué les articles révisés du code de la famille notamment l’autorisation maritale, la succession en cas de décès du conjoint et l’âge légal du mariage. Elle a invité les femmes de la commune Annexe à dénoncer les violences dont elles sont victimes par rapport aux dispositions du code de la famille.

Abordant la loi sur la parité, Mme Kabera Mujijima Bora a recommandé aux femmes de se chercher un emploi lucratif afin de se prendre en charge pour assurer leur autonomisation financière et de ne pas dépendre en tout de l’homme.

Elle a exhorté les cadres de base de cette juridiction urbaine à relayer le message dans leurs fiefs respectifs pour la vulgarisation du code de la famille.

Plus de cinquante activités de la femme réalisées en mars 2017 dans le Haut-Katanga

Plus de cinquante activités de la femme ont été réalisées das le Haut-Katanga dans le cadre du mois de mars 2017 par les femmes de diverses organisations, y compris celles planifiées par le ministre provincial du Genre, de la famille, de l’enfant et du développement rural, dirigé par Mme Viviane Kapufi Mwansa, la division provinciale du genre, de la famille et de l’enfant du Haut-Katanga, la mairie de Lubumbashi et les communes et territoires, renseigne le rapport des activités sur le mois de la femme édition 2017 dont une copie a été remise mercredi à l’ACP.

Certaines organisations des femmes, précise le rapport, ont mené des campagnes de sensibilisation et vulgarisation sur le code de la famille révisé, les droits spécifiques des femmes, les mariages précoces des jeunes filles, la scolarisation des filles, la participation des femmes au processus électoral et les violences sexuelles basées sur le genre.

Des conférences tenues au cours du mois de mars ont gravité autour des thèmes tels que la loi sur la parité et le code de la famille, la ménopause, le cancer du col et de l’utérus, le mariage et la tradition, la femme et les défis environnementaux, les questions du genre non encore résolues dans le secteur de l’emploi, les femmes travailleuses à l’épreuve de la parité en RDC.

Poursuivre les activités d’information et de formation des femmes, une des recommandations du rapport de mars 2017

Pour la poursuite des activités d’information, de formation et de recyclage des femmes dans divers domaines au-delà du mois de la femme pour rendre celle-ci performante, compétitive et autonome, est l’une des recommandations majeures du rapport des activités du mars 2017 de la division du Genre, femme et famille du Haut-Katanga dont une copie est parvenue à l’ACP.

Ce rapport recommande d’initier un projet d’enregistrement des mariages à l’Etat civil à grande échelle pour sécuriser la femme avec l’appui du ministère provincial en charge du Genre. Il suggère aussi l’appui des activités agricoles des femmes pour améliorer leur autonomie économique. Ce rapport souhaite que le travail de femmes non structuré bénéficie d’une sécurité sociale, car c’est là où se trouve une forte participation des femmes et un taux de travail informel élevé. ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb