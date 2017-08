Les cadres de l’Enseignement technique et professionnelle invités à travailler pour une rentrée scolaire effective et apaisée

Kinshasa, 31 août 2017 (ACP).- Le ministre de la Formation professionnelle, métiers et artisanat (FPMA), Pierrot Uweka Ukaba, a invité, mercredi, les cadres de ce secteur à travailler en faveur d’une rentrée scolaire effective et apaisée, ce septembre 2017, au cours d’une réunion tenue à Kinshasa sur l’état de lieu des divisions et sous-divisions provinciales de l’Enseignement technique et professionnel.

Il les a rassurés de son implication à la recherche des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les agents de l’Enseignement technique et professionnel se trouvant dans les provinces, en s’appuyant sur l’expertise de son secrétariat général ‘’ETP’’. Le ministre Pierrot Uweka a sollicité l’implication de tous ceux qui œuvrent au secteur de la FPMA pour la visibilité de l’ETP dans leurs juridictions.

Concernant la situation salariale des agents de l’ETP, il a soutenu que les démarches sont encours en vue d’obtenir du gouvernement gain de causes. La secrétaire générale à l’ETP, Emérence Rubuye N’Simire, a, dans le même contexte, appelé les participants à sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l’école dès la rentrée scolaire, les invitant à travailler pour que le thème retenu cette année «la rentrée scolaire 2017-2018 effective et apaisée», trouve sa raison d’être.

Elle a demandé à son collègue de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) de tenir compte de la réforme en vigueur sur l’ETP en vue de permettre à ces deux ministères d’atteindre l’objectif fixé par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, celui de faire de la RDC un pays émergent à l’horizon 2030. Mme N’Simire a exhorté ses collaborateurs à s’inspirer de tous les documents mis en ligne à leur intention en vue d’être en ordre avec les programmes du secrétariat général et du ministère. ACP/FNG/Kayu/KGD