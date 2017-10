Calendrier des activités de passage des grades Sho-Dan et Ni-Dan à Kinshasa

Kinshasa, 30 oct. 2017 (ACP).- La Fédération nationale congolaise de Judo (FENACOJU) organise du 1er au 10 novembre prochain, les activités de passage des grades Sho-Dan et Ni-Dan à l’intention des présidents des Ligues, des Ententes et des Associations sportives de Judo, annonce une circulaire de cette Fédération parvenue lundi à l’ACP.

Pour le candidat Sho-Dan, selon la source, il faut remplir les conditions suivantes : être porteur du brevet de la ceinture marronne pendant plus de six mois, avoir participé au séminaire d’uniformisation de katas ; être mandaté par son club ou association ; être porteur d’une licence en cours de validité ; remplir la fiche de calendrier ; payer 25 USD de droit de participation. Quant au candidat Ni-Dan, il lui est recommandé de remplir un certains nombres de critères, entre autres, être porteur d’un diplôme de Sho-Dan pendant plus des deux ans ; remplir les b, c, d, et e du point 2.1 ; et payer le droit de participation de 35 USD.

Le calendrier de ces activités prévoit après la ville de Kinshasa, les provinces du Kongo Central et le Kwilu, et autres provinces. ACP/YWM/Kayu/KGD