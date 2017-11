Calendrier de l’élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de l’Equateur, de la Mongala et du Kasai Central

Kinshasa, 13 Nov. 2017 (ACP).- L’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de l’Equateur, du Kasai Central et de la Mongala aura lieu le 21 décembre 2017, suivie de l’annonce, le même jour, des résultats provisoires par la centrale électorale, selon le calendrier publié le week-end par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), dont une copie a été remise lundi à l’ACP.

Aux termes de ce calendrier, la période du 15 au 19 novembre 2017 est réservée au dépôt des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI à Mbandaka, Kananga et à Lisala, celle du 20 au 24 novembre courant sera marquée par le retrait, l’ajout ou la substitution des candidatures, tandis que le 27 novembre 2017, la CENI procèdera à la publication de la liste des candidatures recevables et non recevables.

Les 28 et 29 novembre, les candidats lésés pourront déposer leurs recours en contestation des listes des candidatures devant les cours d’appel de Mbandaka et de Kananga. Les deux juridictions procèderont, du 30 novembre au 6 décembre 2017, au traitement des contentieux des candidatures tandis que la Centrale électorale publiera la liste définitive des candidats le 7 décembre 2017.

L’accréditation des témoins, observateurs et journalistes au secrétariat exécutif provincial de la CENI aura lieu du 7 au 16 décembre 2017.

La période du 22 au 29 décembre 2017 sera consacrée au dépôt des recours en contestation des résultats devant les cours d’appel de Mbandaka et de Kananga qui examineront du 30 décembre au 5 janvier 2018 les contentieux des résultats et publieront, le 6 janvier 2017, les résultats définitifs. Les deux cours d’appel procèderont ensuite, du 7 au 13 janvier 2018, à la notification des arrêts à la CENI, suivie, le 17 janvier 2018, de la transmission les dossiers physiques des candidats élus à la Présidence de la République pour investiture. ACP/FNG/YWM/Wet