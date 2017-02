Cameroun-Ghana, la jeunesse face à l’expérience jeudi à Franceville

Kinshasa, 01er Fév. 2017 (ACP).- Le Cameroun se dresse sur le chemin du Ghana, jeudi au stade de Franceville, en demi-finale de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football. Face au Cameroun, les joueurs du Ghana participeront à leur 6ème demi-finale d’affilée.

Après avoir fait parler leur expérience, le dimanche 29 janvier à Oyem, face à la RDC (2-1), les Black Stars iront cette fois à l’assaut d’une autre équipe de l’Afrique Centrale, les Lions Indomptables du Cameroun. Qui, malgré leur rajeunissement, ont dû démontrer la solidité de leur mental, la solidarité du groupe et, surtout, l’expertise et la longue expérience de leur sélectionneur, le Belge Hugo Broos, devant d’autres Lions, ceux de la Teranga.

Les Lions sénégalais qui avaient fait des ravages dans leur groupe (B), – 2-0 contre la Tunisie, 2-0 face au Zimbabwe, 2-2 devant l’Algérie – ont eu la peine de résoudre l’équation posée par les Camerounais en quart de finale et ont dû consentir de s’incliner aux tirs au but 4-5, 0-0 après prolongation.

Le Cameroun pourra compter sur le jeune gardien de 21 ans Fabrice Ondoa, qui avait permis au Cameroun d’atteindre les demies après avoir arrêté un tir au but lors de ce quart de finale face au Sénégal. Fabrice Ondoa est considéré par ses coéquipiers comme un des éléments importants des Lions indomptables. Il avait déjà été décisif face au Gabon. «Lui, c’est 70 % de l’équipe», clamait un confrère camerounais au moment où Fabrice Ondoa arrêtait la tentative de Sadio Mané, lors de la séance de tirs au but face au Sénégal.

Le Ghana doit oublier 2008 !

«C’est peut-être la rencontre la plus compliquée malgré notre expérience, dit Emmanuel Agyemang-Badu. Pas mal de favoris sont sortis et j’espère que nous ne serons pas emportés par cette épidémie.» Le Cameroun, grâce à son excellent gardien Fabrice Ondoa et un coup de maître tactique de son sélectionneur belge Hugo Broos face au Sénégal, pourrait désormais faire douter les Ghanéens. Sans oublier que le Ghana s’était fait éliminer par le Cameroun à domicile lors de la CAN en 2008, à ce stade de la compétition.

Un fait historique qui trotte encore dans les esprits. «Nous avons conscience de leur parcours, qu’ils reviennent de loin et qu’ils méritent notre respect. Le Cameroun a perdu de grands joueurs, mais il sera tout de même très dangereux», avance Maxwell Konadu, l’entraîneur adjoint, qui ne peut confirmer la présence de Asamoah Gyan dans le groupe.

L’attaquant et capitaine, qui participe à sa 6ème CAN consécutive, a été touché à l’aine, la semaine dernière. Il avait dû céder sa place lors de la première période du match contre l’Egypte. «Si le Cameroun est arrivé là, c’est que l’équipe a de la qualité. Ils ont des joueurs pas trop connus, mais ils ont un collectif fantastique et ça va être un match très compliqué», racontait Jordan Ayew à l’issue de la dernière rencontre des Black Stars.

Le gardien ghanéen Razak sanctionné pour «insultes» sur les réseaux sociaux

Le gardien de but du Ghana Brimah Razak a été sanctionné d’une amende pour avoir répondu «par des insultes» sur les réseaux sociaux aux supporteurs qui avaient vivement critiqué sa prestation en quarts de finale de la CAN contre la RDC, a annoncé la Fédération ghanéenne (GFA).

Brimah a reçu mardi une amende de 2.500 $US (2.330 euros) pour «non-respect du code de conduite» en sélection, a précisé la GFA, deux jours après la victoire des Black Stars face à la RDC (2-1) et leur qualification pour les demi-finales.

Ils affronteront jeudi le Cameroun pour une place en finale. Razak a également, sur injonction de la GFA, rédigé une lettre d’excuses publiques. Le code de conduite de la sélection ghanéenne interdit aux joueurs «de discuter ou d’entrer en communication avec des agents de joueurs, des recruteurs, des journalistes ou toute autre personne sans permission du sélectionneur ou du chef de délégation». ACP/Fng/Zng/JGD