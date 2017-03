Campagne de plantation des arbres dans les écoles de Mbuji-Mayi

Mbujimayi, 24 mars 2017 (ACP).– Quelques écoles de la ville de Mbuji-Mayi, à savoir le lycée Tuya Kumpala, l’Ecole d’application de l’ISP (EDAP), le collège St Pierre et l’institut Ste Thérèse, ont été ciblées par la commission provinciale technique d’assainissement, pour la campagne de plantation des arbres, a révélé Léonard Kapaka Yamboko, chef de division provinciale de l’Environnement au cours d’un entretien avec l’ACP.

Cette activité dont l’objectif vise la lutte contre le changement climatique, est l’initiative du gouvernement provincial en vue de promouvoir la biodiversité et de créer des clubs environnementaux dans les écoles où les arbres seront plantés. Le rôle de ces clubs est de protéger et entretenir ces plantes pour leur accroissement d’une part, et de l’autre la sensibilisation de la population de Mbuji-Mayi sur la promotion de l’arbre.

Le chef de division de l’environnement soutient que la réussite de ce programme exige l’implication de tout le monde afin de lutter efficacement contre la pollution de l’air, la destruction de la couche d’ozone, la diminution des ressources forestières et la détérioration du patrimoine naturel et culturel. Aussi, le gouvernement provincial a signé un partenariat avec l’église de Jésus-Christ des saints des derniers jours qui est préoccupée, depuis son implantation dans la province, par le réaménagement et l’assainissement de la ville de Mbuji-Mayi. ACP/FNG/Kayu/KGD