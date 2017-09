Une campagne de sensibilisation pour la collecte de fonds en faveur de Sanga Balende

Mbuji-Mayi, 08 septembre 2017 (ACP).- Le président de Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, Alphonse Ngoyi Kasanji a lancé le weekend dernier au stade Kashala Bonzola, dans la commune de la Kanshi, à Mbuji-Mayi, la campagne de sensibilisation des supporteurs pour la collecte des fonds destinés au fonctionnement du club de football.

Cette campagne a été instituée par les dirigeants du team rouge et or mbujimaiens pour inculquer aux supporteurs la culture de cotisation en vue de l’auto-prise en charge du représentant de la province du Kasaï Oriental au 23ème championnat de la LINAFOOT (Ligue nationale de football). 1000 $US ont déjà été collectés.

D’autres stratégies visant l’émergence du club ont été mises en place, notamment la reconduction de l’entraineur Chiko Mukeba à la tête du staff technique et le recrutement des nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe. ACP/FNG/Mat/Kgd