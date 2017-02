Campagne de sensibilisation contre les mariages forcés et précoces des enfants à Kinshasa

Kinshasa, 28 Fév. 2017 (ACP).- « Femme Solidaire pour la paix et développement » (FSPD), une ONG locale a organisé du 18 au 26 février, une campagne de sensibilisation contre les mariages forcés et précoces des enfants, au quartier Sanga – Mamba, dans la commune de Ngaliema, en vue de promouvoir et de protéger les droits humains des femmes et des enfants vulnérables.

La coordinatrice nationale de cette structure, Desy Furaha, qui a annoncé mardi la nouvelle à l’ACP, a précisé que cette campagne avait comme objectifs notamment de prévenir les participants sur les causes et les conséquences de ces genres des mariages au sein de la société.

Elle a justifié le choix de ce quartier par sa configuration géographique qui le place parmi les entités périphériques de base de la capitale où ces cas des mariages foisonnent.

Au cours de cette campagne dont la clôture est intervenue le 26 février aux complexes scolaires Mayana et Don Bosco, 50 élèves dont 25 garçons et 25 filles, 100 femmes, 100 hommes, des leaders communautaires et politico- administratifs ont été sensibilisés aux causes et conséquences des mariages forcés et précoces des enfants.

Mme Furaha a exhorté les élèves à dénoncer chaque fois ces cas de mariage auprès des autorités de la police et des ONG afin que les auteurs puissent subir la rigueur de la loi.

Cette campagne a bénéficié de l’appui financier de l’ambassade du Canada en RDC.

Créée depuis 2000, l’ONG FSDP milite pour le réarmement moral, psychologique et médical des femmes et jeunes filles, victimes des violences sexuelles et combat la discrimination et l’exclusion sous toutes ses formes.

ACP/FNG/Kgd