CAN 2017 : le départ de la délégation des Léopards/Football pour le stage retardé de 24 heures

Kinshasa, 27 déc. 2016 (ACP).- Le départ de Kinshasa de la délégation de l’équipe nationale A football de la RDC, les Léopards, pour Mbankomo au Cameroun est retardé de 24 heures.

Selon le sélectionneur principal des Léopards, Jean Florent Ibenge, qui l’a annoncé au sortir de l’audience du Premier ministre Samy Badibanga Ntita accordée lundi aux présélectionnés évoluant au pays, sous la conduite du ministre des Sports Willy Bakonga, le départ, initialement prévu mardi, sera effectué mercredi.

Le Premier ministre Badibanga a recommandé aux Léopards de jouer sans pression, mais avec détermination: « Vous avez le soutien du gouvernement et du peuple congolais. Honorez les emblèmes de la République et battez-vous pour remporter le trophée. On sera avec vous du début à la fin de cette compétition. Jouez sans pression, mais avec détermination ».

Jean Florent Ibenge a, en outre, déclaré que tout sera mis en œuvre pour faire une campagne honorable, affirmant que les Léopards étaient prêts à affronter les Lions de l’Atlas en janvier : « Nous partons au Gabon, on s’en va à la guerre. Nous promettons de travailler durement et de donner le meilleur de nous-mêmes pour donner les meilleurs résultats. On est averti que toutes les équipes veulent nous battre. A nous de relever le niveau et de travailler durement. Nous voulons être prêts pour le 16 janvier, contre le Maroc ».

Les Léopards locaux : le gardien: Matampi Vumi Ley (TP Mazembe), les défenseurs Djo Isama Mpeko, Merveille Bope Bokadi, Christian Luyindama Nekadio (TP Mazembe), Joyce Lomalisa Mutambala (AS V. Club), les attaquants Elia Meschack, Jonathan Bolingi Mpangi (TP Mazembe) et Ricky Tulengi Sindani (DC Motema Pembe) gagneront mercredi Mbankomo, le lieu du stage, et devront livrer un match amical contre les Lions Indomptables du Cameroun le 5 janvier sans oublier d’autres rencontres de préparation contre des clubs locaux avec lesquels des contacts sont en train d’être pris.

Les présélectionnés congolais de la Premier League : Mbemba Chancel (Newcastle/Angleterre), Zakuani Gabriel (Northampton/Angleterre), Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre), Maghoma Jacques (Birmingham/Angleterre), Mulumbu Youssouf (Norwich/Angleterre), Afobe Benik (Bournemouth/Angleterre), Botaka Jordan (Charlton/Angleterre) et Mbokani Dieumerci (Hull City/Angleterre) prendront le stage à partir du 3 janvier 2017, date à laquelle ils sont attendus, alors que les joueurs d’autres championnats tels que les gardiens Kudimbana Nicaise (Antwerp/Belgique), Kiasumbua Joël (FC Wholhen/Suisse), les arrières Ikoko Jordan (Guingamp/France), Nsakala Fabrice (Analyaspor/Turquie), Nsimba Vital (Bourg en Bresse/France), Tisserand Marcel (Ingolstadt/Allemagne), les demis Bijimine Benjamin (Cordoba/Espagne), Kage Hervé (Courtrai/Belgique), Kamavuaka Wilson (Panathinaikos/Grèce), Mpoku Paul José (Panathinaikos/Grèce), Mulumba Rémi (Gazelec Ajaccio/France), et les attaquants Bokila Jérémie (Al-Kharitiyat/Qatar), Bakambu Cédric (Villarréal/Espagne), Kabananga Junior (Astana/Kazakhstan) et Firmin Mubélé Ndombé (Al Ahli/Qatar) rejoindront le groupe le 29 décembre. ACP/Mat/Wet