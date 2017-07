La CAN 2019 football désormais en juin avec 24 équipes

Kinshasa, 21 Juillet 2017 (ACP).- Le comité exécutif de la CAF (Confédération africaine de football) a adhéré, jeudi, aux recommandations du symposium de Rabat et donné son feu vert pour le passage à une Coupe d’Afrique des nations (CAN) à 24 équipes au mois de juin, dès l’édition 2019.

Réuni jeudi à Rabat, au Maroc, le comité exécutif de la CAF a entériné la révolution en adoptant deux des principales innovations recommandées par le symposium, tenu mardi 18 et mercredi 19 juillet 2017 concernant la Coupe d’Afrique des nations.

L’instance faîtière du football africain a ainsi annoncé le «passage de 16 à 24 équipes, c’est une décision du Comité exécutif et nous en prenons acte. Une CAN engendre beaucoup de choses avec, entre autres, les infrastructures hôtelières, routières, aéroportuaires, hospitalières et sécuritaires. Cet ensemble fait que le gouvernement du Cameroun s’était engagé sur la base de l’ancien cahier des charges pour 16 équipes. Maintenant, il va falloir passer à 24 et il faut un nouvel engagement de notre gouvernement. Nous allons rentrer et discuter avec les plus hautes autorités de notre pays», a réagi le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi a Roko, après l’annonce.

Le changement de dates permet de mettre un terme aux feuilletons qui opposent régulièrement les sélections des pays africains aux clubs européens, qui n’appréciaient guère de céder leurs joueurs en pleine saison en janvier-février. Le passage de 16 à 24 qualifiés s’inscrit lui dans une logique plus globale d’élargissement visible avec l’Euro et la Coupe du monde.

La CAN reste en Afrique

Deux autres recommandations, qui avaient suscité un certain émoi, n’ont en revanche pas été retenues et « a compétition continuera à se disputer tous les deux ans, les années impaires et exclusivement sur le continent africain et avec des sélections nationales africaines», selon la CAF.

Pas de délocalisation en vue donc, ni d’invitations adressées à 3 ou 4 nations non-africaines sur le modèle de la Copa America. La CAF n’a pas commenté non plus la proposition qui visait à combiner les éliminatoires du Mondial et de la CAN. ACP/Mat/JGD