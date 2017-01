CAN Gabon 2017, les léopards n’ont pas démérité selon les sportifs lushois

Lubumbashi, 30 Janv. 2017 (ACP).- Les léopards de la RDC n’ont pas démérité dimanche à la coupe d’Afrique des Nations de Football Gabon 2017 à l’étape des quarts des finales face au Ghana qui les a éliminés sur la note de 2 buts contre 1, estiment les sportifs de Lubumbashi.

Dominateurs de la rencontre, les Léopards ont versé dans l’excès de zèle, la précipitation et l’égoïsme dans les actions décisives qui les ont empêché à se qualifier pour les démi finales, ont estimé les sportifs lushois.

Cette élimination brusque et inattendue est attribuée à tout le groupe et à l’arbitrage jufé par d’aucuns , sévère contre la RDC, victime d’un pénalty douteux converti par André Ayew. La RDC quitte la compétition après avoir dominé son adversaire le Ghana avec la possession de balle de 52% contre 48%, avec la meilleure attaque qui a 7 buts, et le meilleur buteur Junior Kabananga auteur de 3 buts. Pour cette raison, certains milieux des analystes sportifs considèrent cette défaite des Léopards comme un accident de parcours, d’autres par contre comme le fruit de manque du facteur chance au regard de la brillante prestation de onze national.

Toutefois, les sportifs lushois souhaitent que le même groupe reste maintenu pour préparer les futures compétitions annoncées dans les prochains jours, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde et la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Football. ACP/Kayu/Wet