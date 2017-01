La CAN serait terminée pour la star ghanéenne Asamoah Gyan

Kinshasa, 26 janv. 2017 (ACP).- La 31ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) serait terminée pour l’avant centre des Black Stars du Ghana et d’Al Ahli/Emirats arabes unis, Asamoah Gyan.

L’un des artificiers ghanéens qui s’était blessé mercredi avant la mi-temps face à l’Egypte (0-1) lors de la 3ème journée du groupe D de la CAN 2017, Asamoah Gyan, est au centre des inquiétudes. Avant de passer une IRM jeudi, le buteur du Ghana craint que sa blessure à la cuisse ne sonne déjà la fin de sa CAN 2017.

« Je suis peiné, je ne connais pas la gravité de la blessure pour l’instant. Je désespère de revenir et j’essaierai autant que possible mais si je ne peux pas, ça fait partie du jeu », a expliqué le capitaine des Black Stars à la BBC. Comme d’aucuns avant lui, la star ghanéenne a également pointé du doigt l’état de la pelouse de Port-Gentil, très critiquée et sur laquelle sa sélection a joué tous les matchs de sa phase de groupes.

Son absence serait un coup dur pour le Ghana, vice-champion d’Afrique et 2ème du groupe D avec 6 points, qui croisera le fer avec la RDC, dimanche à Oyem en quarts de finale. ACP/Kayu/May