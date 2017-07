Le cancer féminin sera vaincu, selon ‘’Elikya na Biso’’

Kinshasa, 03 juill. 2017 (ACP).- Environ Ensemble, le cancer féminin sera vaincu, a déclaré lundi à Kinshasa M. Yves Tungila, représentant de ‘’Elikya na Biso ’’, (Notre espoir), une association dont le siège est basé en France, à l’occasion de la sortie officielle de cette structure dans la commune de Masina. M. Tungila a souligné que cette maladie ronge dans bon nombre de foyers, faute d’information et d’une politique nationale en la matière.

Elikya na Biso, une structure qui milite contre cette maladie, a-t-il indiqué, va mener des actions de sensibilisation et de communication pour informer la population afin de briser le silence entourant le cancer féminin.

« Avec une bonne communication, les gens seront bien informés et cela permettra à la population cible de se faire dépister préventivement pour éviter que la maladie s’aggrave et que le traitement, à ce stade, ne devienne compliqué », a dit le représentant local d’Elikya na Biso. En attendant la construction d’un centre de santé spécialisé au quartier Mpasa, dans la commune de N’sele, M. Tungila a fait savoir que l’association a mis en place un système d’échange d’expériences entre les médecins, œuvrant dans de différentes formations médicales dans le domaine du cancer, pour un accompagnement des malades préalablement dépistés et encadrés par cette ASBL.

La sortie officielle d’Elikya na Biso s’est déroulée en présence des dignitaires du quartier Petro-Congo et du représentant personnel du bourgmestre de la commune de N’sele. Une pharmacie, disposant des produits contre le cancer, est déjà opérationnelle dans la même municipalité.

Elikya na Biso, indique-t-on, est une initiative de Mme Bernadette Shungu, une Congolaise de la Diaspora dont le souci majeur consiste à aider, tant soit peu, les femmes démunies contre cette maladie.

3OO femmes sensibilisées au dépistage dans la commune de N’sele

Le chargé des projets dans la commune de N’sele et représentant du bourgmestre, Paulin Mambembe, a annoncé que 3OO femmes, habitant un de 4O quartiers que compte cette municipalité, ont été sensibilisées au dépistage du cancer.

Quant à la responsabilité de la sensibilisation des femmes des autres quartiers, elle incombe aux autorités municipales, a-t-il fait savoir, ajoutant que le dépistage préventif épargne ces dernières de cette maladie et qu'un espace est réservé en faveur de cette association pour la construction de son centre de santé. N'sele, a-t-il rappelé, est la deuxième commune de Kinshasa la plus vaste après Kimbanseke, peuplée de 7OO.OOO habitants.