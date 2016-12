Le Cardinal Monsengwo exhorte les Congolais à rechercher la paix du Christ

Kinshasa, 25 Déc. 2016 (ACP).– L’archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo, a exhorté les Congolais à la recherche de la paix du Christ, dans un message pastoral lu dimanche, dans toutes les églises de Kinshasa, à l’occasion de la fête de Noël.

Christ naissant, a-t-il indiqué, incarne la paix et la réconciliation, conçues par Dieu depuis les origines, pour apporter à l’humanité l’abondance des biens messianiques.

Cette abondance ne concerne pas seulement les chrétiens catholiques, mais aussi tous les hommes et femmes épris de paix et de justice de par le mode, a expliqué Mgr Monsengwo, soulignant qu’elle est destinée à tous ceux que Dieu aime.

Il s’agit donc, poursuit le prélat, d’une paix synonyme d’intégrité corporelle et surtout d’une âme intègre, qui est en communion avec Dieu et en quête perpétuelle de Dieu et des biens éternels.

Le cardinal a profité de cet office divin pour solliciter les grâces divines en vue d’aider les Congolais à se réconcilier avec Dieu, de fait, avec eux-mêmes pour contourner tous les écueils qui bloquent le développement du peuple congolais.ACP/Mat/Kgd