 Caritas  Congo plaide pour une nouvelle ligne de crédit  en faveur du programme « progressons ensemble »

Kinshasa, 18 Avril 2017 (ACP).- Les participants à l’atelier d’évaluation finale du programme « femmes, hommes progressons ensemble », ont sollicité des partenaires une nouvelle ligne de crédit, à l’issue de cette rencontre organisée r à Kinshasa, indique Caritas Congo dans un communiqué parvenu mardi à l’ACP.

Ils ont également plaidé pour la prise en compte de l’alphabétisation de certaines femmes bénéficiaires et d’ajouter des hommes au programme, vu le nombre écrasant des femmes dans les associations.

Les participants à cet atelier, essentiellement les membres du service de promotion de solidarité et de partage (SPSP) de la Caritas, se sont rendu compte que la mise en œuvre des activités du programme femmes, hommes « progressons ensemble », par Caritas Congo a connu une avancée significative dans son exécution bien que n’ayant pas atteint les 100%.

Exécuté dans les diocèses d’Idiofa, de Kikwit, de Kenge, de Popokabaka et dans l’Archidiocèse de Kinshasa, ce programme

a consisté à aider les femmes et les hommes à ouvrir des micro-entreprises. Les chargés des opérations de Caritas diocésaines ont exhorté les bénéficiaires à ne pas baisser les bras et à avoir une société où les femmes et les hommes vont travailler ensemble.

La Caritas Congo a aussi remercié tout les partenaires ayant accompagné ce programme jusqu’à son exécution. Elle n’a pas passé sous silence l’appui du ministère du genre, femme, famille et enfant ayant consisté en l’accompagnement de ce programme jusqu’à son aboutissement.

Évaluation

Selon la source, Cet atelier d’évaluation finale a permis de mesurer la viabilité, l’efficacité et l’efficience dudit programme deux ans après son exécution.

Actuellement, le programme encadre 28.400 bénéficiaires dont 19.482 femmes et 8.918 hommes à travers des groupes solidaires, les associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) ainsi que les institutions de micro finances (IMF) et les coopératives d’épargne et de crédit(COOPEC).

La Caritas Congo est partenaire de l’Unicef et du ministère du genre, famille et enfant dans la mise en œuvre dudit programme volet micro crédit faisant partie de la composante II « Autonomisation de la femme». ACP/FNG/Kgd