Carrefour remporte haut la main la coupe du tournoi de football inter quartiers à Kisenso

Kinshasa, 18 Sept. 2017 (ACP).- FC Carrefour du quartier Kisenso-gare a remporté haut la main la coupe du tournoi de football inter quartiers, dans la commune de Kisenso, en battant aux tirs au but (4-2) Nouvelle Génération du quartier Petit pont, dimanche lors du match de final de cette compétition, joué au terrain de Kinsenso gare.

Dans un duel très disputé entre les deux formations, la première période fut équilibrée et les nombreuses tentatives amorcées de part et d’autre sont restées infructueuses, jusqu’à ce que les deux formations soient renvoyées aux vestiaires.

A la reprise, les deux finalistes vont appuyés sur l’accélérateur. Les 22 acteurs vont s’activer sur l’air de jeu et puiser dans leur génie profond pour tenter de scorer. Mais, la concentration et la discipline caractérisant les deux équipes face à l’enjeu, fera en sorte que les cages gardés par les deux portiers restent inviolés jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

La séance de tirs au but partagera les deux équipes le FC Carrefour fut le plus heureux en convertissant quatre tirs contre deux pour l’équipe de Nouvelle Génération. Ainsi, Carrefour sera sacré vainqueur de ce tournoi.

Dans son mot de clôture, l’initiateur de cette activité sportive et promoteur du Complexe Scolaire «Le Fio», M. Hypolitte Ngiama Kinzenze, a eu le mot juste pour remercier les autorités administratives et policières de la Commune, le comité organisateur et l’ensemble des équipes qui ont pris part à ce tournoi.

Bien avant, Il a remit le prix du meilleur buteur au joueur Kalo de l’équipe 3 Etoiles surnommé «Gaucher» avec sept réalisations, avant de fixer rendez-vous l’année prochaine.

ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD