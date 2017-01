Un cas de cholera suspecté à Boma

Boma, 08 janvier 2017 (ACP).- Un cas suspect de cholera a été enregistré à l’hôpital général de référence de Boma, a annoncé le médecin chef de zone de santé de Boma, Kennedy Nzebo, lors d’une réunion à la mairie de Boma en présence des représentants de l’Unicef.

Ce cas non encore confirmé était à l’étude pour des précisions éventuelles afin d’engager une lutte âpre contre cette épidémie dévastatrice et meurtrière chez les enfants et les adultes, a relevé un des représentants de l’Unicef à cette réunion.

Un lot des médicaments pour mille malades de choléra a été déposé mardi dernier à l’hôpital général de référence de Boma par l’Unicef dans un cadre préventif, a indiqué M. Kabeya, chef de bureau Unicef/ Matadi.

Ce dernier s’est dit préoccupé et entend mener des campagnes de sensibilisation sur le cholera et la malnutrition à Boma et la cité de Muanda avec le concours des médias locaux afin d’avertir la population sur les précautions à prendre. ACP/ZNG/Kgd