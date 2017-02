Castro Bamboka pour le financement et l’utilisation des résultats de la recherche

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- Le ministre de la recherche scientifique et technologique, Pierre-Castro Bamboka, a rassuré vendredi aux différents centres de recherche de son implication pour le financement et l’utilisation des résultats de la recherche en vue de la contribution de son secteur au développement du pays.

Le ministre de la recherche qui répondait lors de sa visite aux préoccupations soulevées par le personnel du Centre de recherches géologiques et minières (CRGM), de l’Institut de recherche en sciences de santé (IRSS) et de l’Institut géographique du Congo (IGC), a indiqué que la loi de 1982 prévoyait déjà (le financement de la recherche dans son ministère dont il doit activer pour la dotation de ce fonds.) pour ce ministère, la dotation d’un fonds de recherche dont il doit activer le financement.

Il a salué de nombreux résultats de recherche susceptibles de transformer la RDC si l’on prend cette question avec acuité, soulignant que tous ces problèmes de son secteur notamment l’alignement de la recherche scientifique au barème de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), le renouvellement de l’équipement et le financement, il les soumettra au conseil des ministres.

Opposition au dossier de la transformation du CRGM en un service de ministère des mines

Par ailleurs, le ministre Bamboka a promis son implication dans le dossier de la transformation du CRGM en un service de ministère des mines, qui est en gestation, auquel le personnel du centre de recherche s’oppose, étant donné que cette transformation changerait le statut des chercheurs. «Nous allons nous battre pour que CRGM reste un centre de recherche dans le ministère de la recherche scientifique comme il l’a été depuis sa création en 1982 par une ordonnance présidentielle», a-t-il indiqué.

La mission du CRGM a dit son directeur général, le Pr Kanda Nkula, est de concevoir et d’exécuter des projets à caractère géologique et minier. Il a conduit le ministre à visiter les différents laboratoires de ce centre. Auparavant, le ministre s’était enquis du fonctionnement de l’Institut de recherche en sciences de santé (IRSS) qui apporte l’expertise dans les domaines de santé notamment des plantes médicinales et de santé publique. ACP/FNG/Kayu/JGD