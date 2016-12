La cataracte première cause de cécité en RDC

Kinshasa, 29 Déc. 2016 (ACP).- La cataracte est la première cause de cécité en RDC et représente près de la moitié de cette catégorie des victimes, indique une récente publication du bulletin du Programme National de santé oculaire et de la vision «PNSOV».

Selon la source, la cataracte est majoritairement observée chez les personnes âgées de 50ans et plus. Elle est l’opacification progressive des yeux. Elle se caractérise par la baisse de la vision progressive, unie ou bilatérale, le plus souvent asymétrique et débute surtout par la vision de loin.

Les signes moins fréquents sont la photophobie ou gêne à la lumière ; la diplopie monoculaire ou vison double et la sensation de brouillard devant les yeux. Le bulletin cite quelques facteurs favorisant la cataracte.

Il s’agit notamment de la malnutrition, la déshydratation, l’exposition au soleil, certains traitements aux corticoïdes ou anti dépresseurs et certaines maladies métaboliques telles que le diabète. Le seul traitement efficace de la cataracte est la chirurgie, recommande le PNSOV. Elle consiste à enlever le cristallin opaque et à le remplacer par un cristallin artificiel ou implant oculaire. ACP/Kayu/JGD