La CECOS appelle le journaliste congolais à servir l’intérêt public

Kinshasa, 06 déc.2017 (ACP).- Le secrétaire de la Commission épiscopale des communications sociales (CECOS), l’abbé Jean-Marie Bomengola, a appelé le journaliste congolais à servir l’intérêt public, au cours d’un atelier « sur la couverture médiatique dans un contexte fragile des droits de l’homme », organisé par l’ambassade de Suisse en RDC en collaboration avec la CENCO, JED et l’UNESCO au Centre des ressources pour les médias dans la commune de Gombe.

Le journalisme professionnel, a- souligné l’orateur, exige un effort constant pour servir l’intérêt public dans la vérité, être équitable, impartial et intègre. Ces qualités font du journaliste un acteur compétent et respectueux de l’éthique et de la déontologie professionnelles. Le secrétaire général de l’ONG « Journaliste en danger » (JED), Tshivis Tshivuadi, a appelé les journalistes à la solidarité et à plus de professionnalisme en vue de mieux défendre leurs droits.

Mme Monica Oettli, une journaliste suisse, a présenté les défis des médias suisses caractérisés par la pression économique, le monopole des hommes riches et les partis politiques à créer leurs médias entrainant la pauvreté de l’information. Elle a aussi souligné la liberté des médias qui font que la confédération suisse est classée 7ème pays au monde dans le respect de la liberté de la presse.

L’ambassadeur de la confédération helvétique, Mme Siri wals, a encouragé les professionnels des médias congolais à s’associer en syndicat ou regroupement pour défendre leur métier.

Cet atelier avait pour objectif d’aider les participants à créer une plateforme pour échanger sur la couverture médiatique des situations de crises humanitaires et de violations de droits de l’homme ainsi que de la protection de la personnalité et de la présomption d’innocence.

ACP/YWM/MAY/KJI

