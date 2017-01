La Cédéao suspend les opérations militaires pour une dernière médiation en Gambie

Kinshasa, 20 janv. 2017 (ACP).- La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a annoncé avoir suspendu son opération militaire lancée jeudi pour contraindre Yahya Jammeh à céder le pouvoir, le temps d’une dernière médiation guinéenne pour le convaincre de quitter la Gambie, a-t-on appris vendredi des médias internationaux. « Cette dernière médiation sera conduite par le président guinéen Alpha Condé à Banjul vendredi jusqu’à midi (heure locale et GMT) « , a déclaré à la presse à Dakar le président de la Commission de la Cédéao, Marcel Alain de Souza. « On a arrêté les opérations et on a donné un ultimatum », a ajouté M. de Souza, qui assistait dans l’après-midi à la prestation de serment, à l’ambassade de Gambie au Sénégal, du nouveau président gambien Adama Barrow.

« Si à midi il n’accepte pas de quitter la Gambie sous la bannière du Pr Condé, alors les troupes vont passer à l’intervention militaire proprement dite », a-t-il ajouté. « Jusqu’à présent il y a eu quelques tirs de sommation », a déclaré le président de la Commission au sujet des opérations jusqu’à présent.

« Il est hors de question qu’il reste sur place », a-t-il précisé. « Ce qu’on lui pose c’est de partir », a affirmé M. de Souza Alpha Condé se rendra d’abord en Mauritanie pour y rencontrer le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui avait mené la précédente mission auprès de Yahya Jammeh mercredi soir, puis à Banjul, a-t-il expliqué.

Selon une source officielle mauritanienne, MM. Condé et Aziz, qui sont opposés à une intervention militaire en Gambie et privilégient une sortie de crise négociée, se rencontreront à l’aéroport de Nouakchott.

De son côté, la télévision d’Etat gambienne GRTS a annoncé jeudi soir l’arrivée vendredi d’une délégation de haut rang du Liberia, de Mauritanie et de Guinée et de l’ONU en vue d’un dialogue pacifique pour trouver une solution à l’actuelle impasse politique, dans un communiqué officiel lu à l’antenne. ACP/Kayu/Wet