Le CEFOP et l’ADID engagés dans la sensibilisation de la population au processus électoral

Mbuji-Mayi, 24 mars 2017 (ACP).- Le Centre d’études et de formation populaire pour les droits de l’homme (CEFOP/DH) et l’Action de développement intégral et durable (ADID) sont depuis près de 3 mois, engagés dans la sensibilisation de la population du Kasaï Oriental au processus électoral. Me Isabelle Lubuya, coordonnatrice du CEFOP/DH qui s’est confiée vendredi à l’ACP, a indiqué que sa structure a déjà largué sur le terrain, une quarantaine de sensibilisateurs parmi lesquels on retrouve des jeunes et autres acteurs de la société civile qui expliquent le bien fondé de l’enrôlement et des élections en République démocratique du Congo.

Ces sensibilisateurs qui sont éparpillés dans les 5 territoires du Kasaï Oriental, organisent leurs activités sous forme de tribune d’expression populaire, d’ateliers de formation des leaders d’opinion et même des rencontres publiques avec certaines catégories de personnes. Pour ce qui de la ville de Mbuji-Mayi, Mme Lubuya déclare que la grande tâche est confiée aux médias audiovisuels qui servent de canaux de communication. A l’ONGD ADID, sa coordinatrice Berthe Kanyiki révèle que sa structure utilise par contre des boîtes à image pour montrer à la population, l’intérêt majeure de l’enrôlement dans un pays de droit qui consiste non seulement à avoir droit au vote, mais aussi de gagner plusieurs sièges à l’assemblée nationale comme provinciale. ACP/FNG/Kayu/KGD