Célébration du 24ème anniversaire de la mort de l’artiste musicien Djo Mpoyi

Kinshasa, 19 sept. 2017 (ACP).- Un concert de musique a été programmé mardi 19 septembre, à « l’Espace Batu Palace » dans la commune de Bandalungwa, pour commémorer le 24ème anniversaire de la mort de l’artiste musicien Mpoyi Kaninda, connu sous le nom Djo Mpoyi, de l’orchestre OK JAZZ, a indiqué Patric Kaninda, fils du défunt, lors d’un entretien avec l’ACP.

Ce dernier a signalé que ce concert est aussi une façon de rendre hommage à Djo Mpoyi, l’un des grands musiciens de la République Démocratique du Congo qui s’est taillé un renom dans le monde musical de notre pays.

Né le 23 octobre 1954 à Bujumbura, Ignace Kaninda Djo Mpoyi a commencé sa carrière musicale comme chanteur dans les cabarets, ensuite il est entré dans l’orchestre Lovy de Vicky Longomba, avant d’atterrir dans l’orchestre Tout puissant OK Jazz de Luambo Makiadi, où il évoluera aux cotés de Josky Kiambukuta, Ntesa Dalienst et Madilu Systeme.

Parmi ses œuvres les plus connues, on citera les chansons Masikini, Katebe et Lubuela.

En hommage de la commémoration des 24 ans de sa disparition, quelques membres de sa famille se sont retrouvés au cimetière de Gombe où ils ont déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe.