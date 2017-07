Célébration des 25 ans d’existence de la maison de culture Safina de Lubumbashi

Lubumbashi, 03 Juil. 2017 (ACP).- La maison de formation culturelle et chrétienne « Safina » de Lubumbashi a célébré dimanche son jubilé d’argent, à l’occasion des 25 ans de son existence placé sous le thème « l’avenir a un long passé « .

Créée en 1992 par le père Wilfried Poignie, la maison « Safina » accueille des groupes pour différentes activités telles des recollections, des journées de réflexion, des réunions et des sessions de formation.

Pendant les 25 années d’existence de cette maison, des dizaines de milliers de jeunes sont passés par elle, selon Nestor Muyumba, ancien membre de la maison « Safina ». Pour lui, la maison « Safina » a été une référence, un lieu de rencontre et d’espérance.

Quant aux jeunes fréquentant « Safina », ils ont une carte de membre qui leur permet l’accès dans le parc pour les études, dans la bibliothèque pour la lecture des ouvrages à caractère scientifique et de participer aux différentes activités proposées par les cellules et le noyau comme les conférences débats, les ciné-forum, les génies en herbes, les défilés de mode, les poésies, les danses, les théâtres, les concerts de musique et les compétitions sportives. ACP/Fng/Kayu/BSG/May