Kinshasa, 30 juillet 2017 (ACP).- Plus de six mille disciples de La Voie internationale/RDC (The Way) ont participé dimanche, au site The Baith (maisonet) de ce ministère situé à Mpasa, dans la commune de N’sele, à l’Est de Kinshasa, au 39ème anniversaire de cette confession religieuse introduite en 1978 à la suite du premier cours fondamental de la Puissance pour une vie abondante (PPVA).

Le coordonnateur de La Voie internationale en RDC, le révérend Roger Kindela Lutambi, a annoncé la raison de la signification biblique du chiffre 40 qui sera marqué par des évènements spéciaux à savoir l’organisation, au site de Mpasa, les productions de la voie qui seront adoptés au chiffre 40. Parmi des défis qui seront relevés, il y a l’achèvement du bâtiment et la professionnalisation des groupes musicaux.

Dans son enseignement de la parole de Dieu, le coordonnateur de la section/Ngaliema, Pierre Ebolea, s’est penché sur le thème « notre communion avec le Père ». Il a fait valoir que le chrétien manifeste la vie abondante lorsqu’il est en communion avec Dieu. « C’est pour cela que le croyant né de nouveau doit parler en langue ayant des pensées en harmonie avec la parole de Dieu », a-t-il conclu.

La journée a été marquée par un festival de musique ponctuée par des productions de la Voie avec un chœur mixte, un ballet musical avec l’intervention de onze orchestres de différentes sections de Kinshasa. ACP/YWM/KGD/Wet