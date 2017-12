Célébration à Goma de la journée Mondiale du SIDA (JMS)

Goma, 04 Déc. 2017 (ACP).- Le vice-gouverneur de province du Nord-Kivu, Feller Lutaicirwa, a lancé le weekend à Goma, la campagne provinciale de lutte contre le SIDA, à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale du SIDA (JMS).

Dans son allocution, l’autorité provinciale a révélé des statistiques inquiétantes fournies par l’ONU-SIDA et le Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (PNMLS) qui indique respectivement qu’en RDC environ, 500 personnes s’infectent chaque jour, soit 20 personnes toutes les heures et une personne toutes les trois minutes avec une prévalence du VIH/SIDA chez les adolescents de 10 à 19 ans est très élevée.

Conscient du défi et témoins du progrès notoire enregistrés dans la lutte contre ce fléau à travers le monde, le Vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu, a révélé que le gouvernement de la République démocratique du Congo sous l’impulsion du président Joseph Kabila, se propose un objectif à savoir, l’intensification d’ici 2020 de la lutte contre le VIH SIDA, afin que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes diagnostiquées séropositives reçoivent un traitement antirétroviral et 90% des toutes les personnes qui reçoivent un traitement antirétroviral est une charge virale indétectable. Il a estimé que l’atteinte de cet objectif 90-90-90 ne serait possible sans l’accès universel à la prévention, au traitement et au soutien.

Feller Lutayichirwa a par ailleurs décerné, au nom du président du Conseil Provincial Multisectoriel de Lutte contre le SIDA (CPMLS), Julien Paluku Kahongya, un certificat de mérite à Mme Françoise Kahindo Kaiti, personne vivant avec le VIH SIDA, pour sa bravoure dans la lutte contre le VIH, sa participation dans l’accompagnement des autres PVVIH et pour avoir mené une vie positive pendant au moins 20 ans.

Cette journée a été célébrée sous le thème international, «droit à la santé» et le thème national est «Tous ensemble, travaillons pour étendre le dépistage, le traitement antirétroviral et l’accès à la charge virale».

