Célébration à Kinshasa de la Journée internationale Nelson Mandela

Kinshasa, 19 Juillet, 2017 (ACP).- Une cinquantaine de professeurs et enseignants congolais venant de différents établissements scolaires de Kinshasa ont commémoré, mardi à avec la MONUSCO, la journée internationale Nelson Mandela, a indiqué mercredi, le porte-parole onusien, Mme Fabienne Pompey, lors de la conférence de presse hebdomadaire.

Elle a souligné qu’au cours d’une matinée culturelle organisée à cette occasion par la division de la communication stratégique et de l’information publique (DCSIP) de la mission, ils ont été sensibilisés et initiés à la culturelle de la paix, la justice et la démocratie, qui constituent des valeurs et règles de Nelson Mandela partagées par les Nations unies.

Le 18 juillet de chaque année, jour de la naissance de l’ex-premier président démocratiquement élu d’une Afrique du Sud libre, l’ONU se joint à la fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres.

L’assemblée générale des Nations Unies célèbre cette journée depuis novembre 2009 afin de marquer les 67 ans pendant lesquels Nelson Mandela a mis sa vie au service de l’humanité, en tant qu’avocat spécialisé des droits de l’homme, prisonnier de conscience et architecte international de la paix, signale-t-on. ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI