Célébration à Lubumbashi du 57ème anniversaire de l’indépendance de la RDC

Lubumbashi, 30 juin 2017 (ACP).- Le 57ème anniversaire de l’accession de la RDC à la souveraineté Nationale et internationale été marqué à Lubumbashi par un culte d’action de grâce célébré vendredi à l’église Kimbanguiste dans la commune de Lubumbashi, en présence du gouverneur a.i de la province du Haut Katanga, M. Célestin Pande Kapopo, des notabilités locales et des forces vives de la ville.

Le gouverneur a.i a fustigé, à travers un message tiré du livre 2 chronique 7: 14, le comportement de certaines églises tendant à révolter le peuple congolais pendant cette période tumultueuse, avant de demander à l’assistance de prier pour la nation congolaise et de rendre hommage au Chef de l’Etat Joseph Kabila pour les efforts qu’il ne cesse de fournir pour la paix et la stabilité du pays.

Il a saisi l’occasion pour faire observer une minute de silence en mémoire de tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont combattu pour la liberté de la RDC, avant de parler des crises récurrentes auxquelles le pays est confronté depuis son accession à l’indépendance, le 30 juin 1960.

Il s’est félicité du fait que depuis le 18 février 2006, sous le leadership du Chef de l’Etat, Joseph Kabila, une nouvelle constitution consacrant la décentralisation comme mode d’organisation et de gestion des affaires publiques dans notre pays a été promulguée.

Auparavant, le diacre Jacques Muyeye, officiant du jour, avait exhorté l’assistance dans un message tiré du livre de Deutéronome 5: 6 – 26 en demandant à l’assistance d’avoir la foi en Dieu en toutes circonstances, celle-là même qui nous a libérés du joug de la colonisation.

Cultes œcuméniques dans la province du Tanganyika

Par ailleurs, dans la province du Tanganyika, des cultes œcuméniques ont été organisés le même jour à travers tous les six territoires de la province du Tanganyika sur recommandation de M. Richard Ngoy Kitangala, gouverneur de cette entité.

En substance, les chefs des églises de Kalemie ont imploré la grâce de Dieu afin de protéger la RDC et prié pour une paix durable, l’unité du pays, avec une pensée pieuse pour ceux qui ont versé leur sang pour cette indépendance.

Messe à la cathédrale Notre Dame Médiatrice de Matadi

A Matadi, dans la Province du Kongo central, le 57ème anniversaire de l’indépendance de la RDC a été commémoré à travers une messe d’action de grâces célébrée en la cathédrale Notre Dame Médiatrice, en présence du gouverneur du Kongo Central, Jacques Mbadu Nsitu, et du président de l’assemblée provinciale, Léonard Nsimba Nzungila.

Des autorités politico-administratives et militaires, des responsables des entreprises publiques et privées et des membres des partis politiques ont assisté à cette messe permettant de magnifier le ciel pour ce don béni qu’est le Congo et de donner son avenir au Seigneur, selon son célébrant, Abbé Jean Tshingola.

Rappelant que les pères de l’indépendance étaient unis dans l’effort pour l’indépendance, il a estimé que les Congolais d’aujourd’hui doivent être unis dans l’effort pour la démocratie, pour l’avenir d’un Congo plus beau qu’avant et pour l’avenir de la postérité.

Les Est-kasaïens exhortés à la conversion des mentalités

A Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, une messe d’action de grâce a été dite en la paroisse saint Marie au cours de laquelle l’abbé PierreTshilumba Masanka, a, dans son homélie, exhorté les Est-kasaïens à la conversion des mentalités pour le changement social avant de demander à l’assistance de servir la Nation congolaise par le travail.

Pour sa part, le gouverneur de province a, avant toute chose, rendu un hommage mérité au président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour sa défense avant-gardiste des intérêts vitaux du peuple congolais manifesté dans ses efforts consentis en vue de la restauration de la paix sur toute l’étendue du territoire National.

Il a, en outre, exhorté la population de son ressort de combattre « le phénomène Kamuina Nsapu » sur le territoire Est-kasaïen afin de ne pas compromettre le processus électoral enclenché.ACP/Mat/Wet