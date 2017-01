Célébration à Lubumbashi des anniversaires de la mort des héros nationaux Kabila et Lumumba

Lubumbashi, 17 Janv. 2017 (ACP).- Les 16 ème et 57ème anniversaire de la mort de nos deux héros, respectivement Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, ont été célébrés lundi à Lubumbashi au cours d’un culte d’action de grâce organisé à l’église « Viens et vois » de Lubumbashi, en présence du gouverneur du Haut Katanga, de la famille biologique de feu Mzee Kabila conduite par Maman Sifa Mahanya et des représentants des forces vives de la province.

Au cours de cette célébration, l’officiant, le pasteur Jacques Kalabo, a demandé à l’assistance de rendre grâce à Dieu pour nous avoir doter de ce pays, la RDC, avant d’inviter l’assemblée à s’attacher à Dieu et les autorités, à faire confiance à l’église. Il a ensuite parlé de la force de la prière à travers les différentes étapes politiques qui se passent dans notre pays et de la contribution de l’église dans le processus démocratique en cours.

Le culte s’est terminé par la prière pour le chef de l’État Joseph Kabila, les gouvernements central et provincial et toutes les institutions du pays.

A l’issue de ce culte, une cérémonie de dépôt des gerbes des fleurs au monument de feu le héros national Mzee Laurent Désiré Kabila a été organisée à la bifurcation des routes Likasi et de l’aéroport international de la Luano. Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Haut Katanga a rendu un hommage mérité à Mzee Laurent Désiré Kabila pour le sacrifice suprême afin de libérer le peuple congolais, avant de souligner que le peuple a intériorisé son message pour la reconstruction, le développement et la démocratisation de la RDC.

Il a également indiqué que le Haut-Katanga est la terre des héros, ajoutant que tous les héros sont passés par sa province, notamment M’siri Gelengwa qui a opposé une résistance farouche à la colonisation, Simon kimbangu, qui a passé trente ans en prison à Lubumbashi, Patrice Emerry Lumumba assassiné le 17 Janvier 1961 sur la route Likasi, et Mzee Laurent désiré Kabila, né à Jadotville aujourd’hui Likasi.

Messe d’action de grâce à Kisangani

Dans la Province de la Tshopo, le gouverneur a.i Léon Dehon Basangu a lancé le même lundi un vibrant appel à toute la population de sa juridiction « à ne jamais trahir le Congo », à l’occasion du 16ème anniversaire de la mort du président Laurent Désiré Kabila célébrée en la Cathédrale Notre Dame du Très Saint Rosaire à Kisangani.

Il a, par la même occasision, invité la population de la Tshopo à faire sienne les vertus cardinales léguées par Laurent Désiré Kabila, à savoir l’auto – prise en charge et l’amour de la patrie.

Au seuil de l’année 2017, a – t – il poursuivi, cette leçon reste encore d’application par le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange qui l’a assimilé et concrétiser par l’accord du Saint Sylvestre pour des élections apaisées et transparentes.

Auparavant, l’Abbé Jacques Bolombe, curé de la paroisse, a dans son homélie tirée de l’épitre de Saint Paul apôtre aux éphésiens 2, 13 – 18 et l’Evangile de Jean 20, 19 – 23, exhorté le peuple de Dieu à la paix, fruit de la justice.

Kasaï Central : appel à la lutte pour l’éveil du patriotisme

Pour sa part, M. Alex Kande Mupompa, gouverneur de la province du Kasaï Central, a engagé, dans ce même cadre, les forces vives de sa juridiction administrative à la lutte pour l’éveil du patriotisme et de l’unité du pays, en vue d’assurer sa reconstruction sous le leadership du Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

L’autorité provinciale a appelé ses administrés à œuvrer pour le retour rapide de la paix dans son adresse à l’occasion d’un culte d’action de grâce célébré en la pro cathédrale Saint Clément de Kananga en mémoire des Héros nationaux feux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba.

Rappelant l’hommage mérité rendu chaque année à ces deux « icônes historiques » pour leur combat mené pour la libération totale du pays, Alex Kande a invité tous et chacun à ne pas trahir la province du Kasaï Central à l’instar de l’appel patriotique lancé, de son vivant, par M’zée Laurent Désiré Kabila.

Il a, par ailleurs, invité tous les jeunes gens de deux sexes ayant adhéré à mouvement insurrectionnel de Kamuina Nsapu de se rendre, avant d’exhorter la population au soutien de l’action de la recherche de la paix engagée par le gouvernement provincial.

Auparavant, l’abbé Charles Kabwe Mande, curé de la pro cathédrale Saint Clément, a relevé dans son homélie tiré du livre de la Sagesse 4, 7-13 et Jean 12, 23-26, les trois événements nourrissant l’imaginaire collectif du peuple congolais qui se sont déroulés au mois de janvier à savoir, le massacre du 04 janvier 1959, l’assassinat de M’zée Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001 et celui de Patrice Emery Lumumba le17 janvier 1961.

Outre le gouverneur du Kasaï Central, la notabilité locale avec à sa tête le président de l’organe délibérant, M. Augustin Kamuitu Lubadi, les délégués des forces vives, des associations socio-professionnelles, des entreprises publiques, des officiers supérieurs des FARDC (Forces Armées de la république Démocratique du Congo) et de la PNC (Police Nationale Congolaise), des partis politiques, ont assisté à ce culte d’action de grâce.ACP/Mat/Wet