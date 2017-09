Célébration à Lubumbashi de la Journée internationale de la paix

Lubumbashi, 24 Sept 2017(ACP). La journée internationale de la paix, commémorée le 21 septembre de chaque année, a été célébrée samedi au lycée Tuendeleye, dans la commune de Lubumbashi, sous l’égide de la MONUSCO, en présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Célestin Pande Kapopo.

Dans son mot de circonstance, le gouverneur a indiqué que le gouvernement de la RDC a consenti, avec l’appui des partenaires, beaucoup d’efforts pour la restauration de la paix au pays, et souligné que le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, conscient des bienfaits de la paix, a fait d’elle son cheval de bataille.

Pour cette année 2017, le secrétaire général des Nations Unies a placé cette journée sous le thème : » Ensemble pour la paix : respect, dignité et sécurité pour tous « . Un choix opéré avec la campagne lancée, depuis 2016, en faveur des réfugiés, des migrants et des personnes forcées de quitter leurs pays, a-t-il fait savoir.

A cette occasion, il a invité les élèves et tous les habitants du Haut-Katanga à devenir des artisans de la paix envers eux-mêmes, les prochains, la province et le pays. Le représentant du chef de bureau de la MONUSCO, a lu, pour sa part, le message du secrétaire général de l’ONU exhortant les citoyens du monde entier de travailler pour la paix et de faire de la paix une affaire de tout le monde. ACP/Ywm/Mat/Kgd