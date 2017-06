Célébration de la journée des femmes à l’église Penuel Francophone à Bukavu

Bukavu, 26 juin 2017 (ACP).- Les femmes de l’église Penuel Francophone de la commune d’Ibanda ont célébré dimanche à Bukavu la journée des femmes à la 8ème Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC).

L’oratrice du jour, Mme Fatuma Ngongo a demandé aux fideles de demeurer dans la foi envers le seigneur et sauveur Jésus-Christ en recommandant aux fidèles d’adorer Christ à la gloire de Dieu.

Mmes Claudine Mitegeka et Deborah Kyungu, représentantes des mamans, ont salué l’initaitive de la communauté 8ème CEPAC de donner à la femme l’espace d’œuvrer dans son ministère en vue de découvrir les talents qui se trouvent en elle. Les femmes de l’Eglise Penuel qui non seulement se limitent à la prédication et à l’enseignement, ont également pensé à l’occasion de cette journée à la réfection du décor de l’église.

Le ministre de la santé, Dr Mwanza Nangunia et le directeur provincial du plan et Budget Patrick Mzee Somora ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/Wet