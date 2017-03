Célébration de la Journée internationale de l’alimentation scolaire

Kinshasa, 08 mars 2017 (ACP).- Le Programme alimentaire mondial (PAM) célèbre, jeudi 9 mars, la Journée internationale de l’alimentation scolaire axée sur « nourriture, culture et patrimoine », a annoncé mercredi, le porte-parole de l’équipe-pays des Nations Unies, Mme Florence Marshall, lors de la conférence de presse hebdomadaire.

Mme Marshall a indiqué qu’en RDC, plus de 155.000 élèves dans 326 écoles primaires bénéficient actuellement d’un repas par jour distribué par le PAM, précisant que ces écoles sont principalement situées dans les zones de conflits où l’on trouve de nombreuses personnes déplacées, retournées, rapatriées et réfugiées.

L’alimentation scolaire en RDC, a-t-elle dit, coûte 55 USD par écolier et par an. Un dollar dépensé dans ce programme est susceptible de générer encore davantage de revenus lorsque les enfants grandissent, car ils deviennent alors des jeunes adultes qualifiés et en bonne santé.

Pour elle, investir dans ce type de programme c’est poser les fondements essentiels pour que les générations futures puissent croitre et prospérer.

Par ailleurs, Mme Florence Marshall a affirmé que les filles éprouvent souvent plus de difficultés que les garçons pour accéder à l’éducation : une fille sur dix dans le monde se trouve en dehors de l’école, tandis qu’avec les garçons, ce chiffre est de un pour douze, selon le rapport 2015 l’UNESCO.

En RDC, le programme d’alimentation scolaire a pratiquement atteint la parité en termes de bénéficiaires, on compte 49,6% de filles bénéficiaires et 50,3% de garçons dans les écoles assistées.

Mis en œuvre en RDC depuis 2003, ce programme a incité les familles à envoyer leurs enfants dans les écoles où les repas scolaires sont distribués. ACP/FNG/ZNG/Kgd