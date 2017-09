Célébration de la Journée Internationale de la Paix à Kisangani

Kisangani, 23 Sept. 2017 (ACP).- La journée Internationale de la Paix (JIP) commémorée le 22 septembre de chaque année, a été célébrée le 22 septembre 2017 à l’esplanade du quartier générale de la MONUSCO bureau de Kisangani.

Le gouverneur a.i de la province de la Tshopo, Maurice Abibu Sakapela Bin Mungamba, a reconnu les efforts fournis par la Monusco a la recherche de la paix en République démocratique du Congo en général et dans la de la Tshopo en particulier.

Le chef de bureau a.i de la Monusco/Kisangani, Fode Kande, a retracé l’historique de cette journée, qui a été créé en 1981 en vertu de la résolution 3667 de l’Assemblée générale des Nations unies. Car, a-t-il dit, la promotion de la paix fait partie des principaux buts de l’Organisation des nations unies en vertu de sa charte.

Selon M. Kande, la date du 22 septembre de JIP a été choisie pour cadrer avec la séance d’ouverture de l’Assemblée Générale, qui se tient annuellement à New York. Il a en outre profité de l’occasion pour inviter la population de la Tshopo, à respecter l’arrêt des hostilités et autres actes de violence durant cette journée commémorative avec des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux questions liées à la paix.

Chacun à sa mesure doit contribuer à l’avènement d’un monde exempté de guerre, d’inégalité et d’Injustice, a-t-il renchéri. Cette année la JIP a été célébrée sous le thème «Ensemble pour la Paix, le respect, la dignité et la sécurité pour tous». ACP/Ywm/BSG/JGD