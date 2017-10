Célébration de la journée mondiale de l’habitat en RDC

Kinshasa, 01er Oct. 2017 (ACP).- Le monde entier célèbre le premier lundi du mois d’octobre 2017, la journée mondiale de l’habitat placée cette année sous le thème : «politique du logement : des habitations abordables». L’objectif poursuivi par la célébration de cette journée est de promouvoir une politique de développement durable qui puisse assurer un logement approprié pour tous.

Le thème retenu cette année met en lumière un des champs d’action de l’ONU Habitat, parmi lesquels : des logements inclusifs et des services sociaux, un environnement sûr et sain pour tous avec une attention particulière portée aux besoins des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées, une énergie et des transports abordables et durables, la promotion, la protection et la restauration des espaces verts urbains, de l’eau et des installations sanitaires sûres et propres.

La qualité de l’air, la création d’emplois, l’amélioration de la planification urbaine et la réfection des bidonvilles, une meilleure gestion des déchets figurent également parmi les défis que l’ONU Habitat se propose de relever. La célébration de cette journée vise à la sensibilisation du public sur des actions nationales et internationales et à stimuler l’intérêt pour les programmes et activités de l’ONU.

Il s’agit également d’attirer l’attention du public sur des sujets cruciaux qui minent le développement des établissements humains. Cette Journée met l’accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle également à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l’avenir de l’habitat humain.

Vision de l’habitat en RDC

En République démocratique du Congo, le gouvernement, à travers le ministère de l’Urbanisme et habitat, s’est engagé à résoudre un tant soit peu le déficit en logements sociaux, à aménager l’espace urbain et à doter les différentes villes des infrastructures de base capables de favoriser le développement équilibré du profil environnemental et physique des communautés locales.

Pour y parvenir, le gouvernement s’est inscrit dans la logique de mettre en place des stratégies, des mécanismes et des montages techniques, juridiques, administratifs et financiers afin d’opérationnaliser un aménagement efficient et une organisation rationnelle des villes.

Cette logique du gouvernement a pour objectif d’arrêter l’étalonnement et la prolifération des constructions anarchiques, des lotissements sans viabilisation et équipements, des quartiers à mobilité réduite, à connectivité aléatoire et à faibles structures économiques.

Il s’agit aussi, selon cette vision, de transformer les territoires sauvages en terres reluisantes, les manières et les styles de vie des populations. Cette vision consiste également à faire jouir aux touristes, aux voyageurs le prestige d’un grand pays au centre de l’Afrique.

Les mesures de protection

Pour le ministre Joseph Kokonyangi de l’Urbanisme et habitat, la mise en place des plans particuliers de développement urbain est une des mesures de protection du foncier et du patrimoine immobilier de l’Etat. Les plans particuliers de développement montrent les limites de jouissance de la population en ce qui concerne l’acquisition des terrains.

Ils pré-affectent l'usage de l'espace selon les types d'activités qui peuvent être sociales, économiques, industrielles et immobilières. Ces plans particuliers constituent pour le gouvernement une légende que toute personne doit respecter pour une bonne occupation de l'espace urbain.