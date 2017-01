Célébration des dix ans de Julien Paluku à la tête de la province du Nord-Kivu

Goma, 28 janv. 2017 (ACP).- Le jardin du gouvernorat de province du Nord-Kivu a servi vendredi 27 janvier de cadre à une célébration eucharistique d’actions de grâces des dix ans depuis l’accession de Julien Paluku Kahongya à la tête de cette province.

Dans son homélie basée sur l’Évangile Saint Marc, Monseigneur Louis De Gonzague Nzabanita, Curé de la paroisse Saint Esprit de Goma, a mis l’accent sur la fraternité chrétienne qui bannit les divisions inutiles des enfants de Dieu. Il a recommandé les paroles de Jésus Christ selon laquelle ses frères sont ceux qui écoutent la parole de son Père qui l’a envoyé.

C’est sous forme d’une introspection que le gouverneur Julien Paluku a analysé la décennie passée à la tête du Nord-Kivu, cette province à plusieurs réalités, notamment les guerres, l’instabilité en plus des défis de la reconstruction et la pacification.

L’Autorité provinciale a notamment relevé les points positifs, les échecs ainsi que les risques pris au cours des dix années passées à la tête du Nord-Kivu avec une reconnaissance envers sa famille politique, la Majorité présidentielle pour son accompagnement sans oublier l’Opposition dont les interpellations pertinentes ont certainement orientées l’action de son exécutif.

Des témoignages ont fusé de toutes les personnes interrogées pour reconnaitre et saluer la perspicacité du gouverneur Julien Paluku, pour avoir su diriger un Nord-Kivu dans un contexte particulier.Beaucoup ont fait allusion à la guerre de Laurent Nkunda, stoppé net aux portes de la ville de Goma, sans omettre la prise momentanée de cette ville chef-lieu du Nord-Kivu par les rebelles du Mouvement du 23 Mars (M23).

L’Autorité provinciale a enfin eu une reconnaissance envers les hommes de Dieu, les opérateurs économiques et ses collaborateurs pour le soutiens multiformes lui apportés avec un espoir de voir l’avenir être radieux pour les filles et les fils du Nord-Kivu.

Les députés et les ministres provinciaux, les hommes de Dieu, toutes les confessions confondues, les responsables des services étatiques, paraétatiques et privés ont rehaussé de leur présence cette cérémonie clôturée par des cantiques de louanges en signe de reconnaissance à la Providence pour avoir protégé le Nord-Kivu durant les dix années de douleurs et des joies. ACP/ZNG/Kgd