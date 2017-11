Célébration  en RDC de la journée internationale de l’industrialisation africaine.

Kinshasa, 20 Nov. 2017 ( ACP).- Le ministre de l’ industrie, Marcel Ilunga Leu , a présidé lundi à l’ Institut supérieur de commerce –ISC-, les festivités marquant la journée internationale de l’ industrialisation dont le thème principal est :« Développement industriel, indispensable à la mise place d’ une Zone de libre-échange continentale efficace et durable en Afrique » .

le ministre Ilunga, a révélé les trois obstacles qui plombent l’industrialisation de notre pays à savoir les infrastructures, l’énergie électrique et l’accès aux financements. Pour faire face à ces obstacles, le gouvernement Congolais s’emploie sur instruction du chef de l’Etat, à tout mettre en œuvre pour assurer la connectivité entre nos provinces et entre notre pays et les pays voisins. La libéralisation du secteur de l’énergie a-t-il fait savoir est l’une des solutions envisagées par le gouvernement qui encourage les investissements dans le cadre de chaines de valeur en intégrant dans leurs projets de l’investissement des micro- barrages.

Le ministre Ilunga a précisé que le Fonds de promotion de l’industrie existe pour trouver tant soit peu la solution aux problèmes de financement des petites et moyens industries congolaises. Le gouvernement de la république est entrain de créer la banque d’investissement et de garantie publique avec le concours de la FPI a-t-il indiqué. Toujours dans le cadre de la réindustrialisassion du pays le gouvernement a mis en place la politique industrielle basée sur trois volets à savoir : la création des zones économiques spéciales, l’essaimage des parcs agro industriels et la promotion des financements des projets dans le cadre des chaines de valeur.

Il a réaffirmé que la RDC est déterminée à promouvoir le développement industriel inclusif et durable avec la participation des jeunes entrepreneurs en vue de garantir la production locale à la base dans différentes filières. L’objectif recherché par cette démarche est d’inciter la jeunesse congolaise à s’engager dans le processus industriel et de susciter une prise de conscience au niveau du développement industriel du pays.

Pour le chef de la délégation de l’Union européenne en RDC, M. Bart Oudry cette manifestation est une initiative privée et plus précisément l’entreprenariat sont des leviers incontournables pour le développement des Etats.

Il a souligné que les économies de plusieurs pays sont arrivées à réaliser certaines performances

Pour sa part, M. thomas Maketa représentant de l’Organisation des nations unies, la journée de l’industrialisation de l’Afrique doit être l’occasion pour le gouvernement de prendre des engagements pertinents en vue d’accélérer la réalisation d’une croissance forte et durable basée sur l’industrialisation, devant réduire sensiblement la pauvreté et de créer des emplois.

Selon lui, la création d’emplois qui préoccupe tout le gouvernement dont ceux du continent passe par le développement de l’entreprenariat des jeunes. Cette problématique fait partie des orientations fondamentales de l’ONUDI à travers plusieurs programmes. En RDC l’ONUDI développe plusieurs programmes parmi lesquels, le projet de développement de Pole de Croissance Ouest (PDPO), le programme de l’infrastructure qualité pour l’Afrique central( PIQAC) et le programme de restructuration et de mise à niveau de l’Afrique centrale (PRMN).

Ce dernier programme comporte un volet d’ appui au développement de l’entrepreneuriat dont la mise en œuvre , à titre pilote est depuis quelques semaines, en relation avec le guichet de mise à niveau, mis en place au sein du ministère de l’industrie et l’Institut national de préparation professionnelle.

L’objectif de cette activité est de soutenir des jeunes porteurs des projets dans l’élaboration de leurs business plans afin que ces projets puissent être soumis aux organismes de financement. ACP/Fng/Yhm/May