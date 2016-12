La CENCO appelle les délégués aux pourparlers du Centre interdiocésain à un consensus inclusif avant Noël

Kinshasa, 21 Déc. 2016 (ACP).- Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo(CENCO), Mgr Marcel Utembi Tapa a appelé les délégués aux pourparlers pour la consolidation de la paix entre les Congolais à trouver des solutions dans le sens d’un consensus global avant la fête de Noel, lors du compte-rendu de l’audience privée leur accordée lundi au Vatican par le Pape François au siège de cette instance suprême de l’Eglise catholique en RDC.

Mgr Utembi a rappelé aux acteurs politiques et aux animateurs de la Société civile le souci qui anime le Souverain Pontife pour les habitants de la RDC qu’il désire ardemment visiter, invitant la CENCO à doubler d’ardeur pour les amener à être des artisans de la réconciliation et de la paix.

Selon le président de la CENCO, Mgr Utembi, le pape est revenu sur la situation de la RDC à l’audience générale de ce mercredi, en demandant à l’Eglise catholique universelle à prier pour la paix dans ce pays, et demande aux gouvernants de la RDC d’être à l’écoute de leur conscience, d’être sensibles à la misère criante de la population et à œuvrer dans le sens de l’intérêt général.

La CENCO s’engage dans une dynamique d’activer les différentes composantes à trouver un consensus plus large autour des questions restées en suspens pourtant surmontables par la seule bonne volonté des acteurs politiques, faute de quoi elle prendra la responsabilité de n’être plus la simple « accompagnatrice » des hommes politiques sensés se préoccuper de la souffrance du peuple.

Le président de la CENCO a par conséquence adopté une nouvelle méthodologie, celle d’avoir cinq délégués pour les signataires de l’accord de l’U.A. et cinq de la composante des non-signataires.

Ceux-ci pourront travailler en commissions sous les auspices des Archevêques en vue de poursuivre les discussions directes sur la Constitution, le calendrier électoral, la CENI, les institutions pendant la période transitoire et la décrispation politique.

La plénière pourra intervenir le plutôt possible en ayant en vue sa clôture vendredi 23 décembre pour permettre à chacun de célébrer la fête de la Nativité avec sérénité, a-t-il souligné.

Il a recommandé une enquête indépendante et internationale sur la décombre de différents événements du 19 et 20 septembre et décembre 2016 qui ont causé mort d’hommes et que les responsabilités soient établies de telle sorte que les coupables soient punis.

La CENCO invite chacun des participants à éviter des positions rigides en vue de trouver un consensus global et inclusif autour du processus électoral et de la période de la transition. La commission chargée des mesures urgentes est suffisamment avancées et n’attend que la plénière, signale-t-on. ACP/Zng/JGD