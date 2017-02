La CENCO  confirme l’existence de la lettre d’Etienne Tshisekedi

Kinshasa, 24 fév. 2017 (ACP).- La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a confirmé vendredi, l’existence d’une lettre d’Etienne Tshisekedi destinée au Chef de l’Etat, au cours d’une conférence de presse animée par l’abbé Donatien N’shole, secrétaire général ai de la CENCO, au centre interdiocésain à Kinshasa.

« Face à l’opinion de plus en plus grandissante qui pense qu’elle a fait mauvais usage de cette lettre, la CENCO se fait le devoir d’informer le public de la vérité des faits : le 17 janvier 2017, M. l’abbé Théo Tshilumbu et M. Pierre Lumbi ont déposé au bureau de la CENCO une lettre provenant de M. Etienne Tshisekedi destinée au Chef de l’Etat », a dit l’abbé N’shole.

Les porteurs de cette correspondance ont donné à la CENCO trois conditions à savoir : la stricte discrétion, le moment opportun et la remise en mains propres au destinataire.

La CENCO a précisé que le Président Joseph Kabila a souhaité que ce soit le successeur de Tshisekedi à la tête du CNSA qui lui transmette une liste des candidats Premier ministre et non pas son nom.

« Le RASSOP ayant certifié que c’était le moment de remettre cette lettre, la CENCO a profité de sa rencontre avec le Chef de l’Etat, lundi 20 février 2017, pour la lui remettre. Ce dernier a estimé qu’il revient au futur président du Conseil des sages du Rassemblement de lui présenter la liste des candidats Premier ministre. La CENCO attend que le RASSOP se donne un président du conseil des sages pour lui remettre cette correspondance afin qu’elle l’amène chez le Chef de l’Etat ».

Depuis près de deux semaines, la question de l’identité du futur premier ministre divise l’opposition et le pouvoir. Même au sein du Rassemblement, la guerre à la primature est d’actualité.ACP/FNG/Kgd