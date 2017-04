La CENCO salue l’effort pour la réconciliation au Kasaï central

Kinshasa, 21 avril 2017 (ACP).- La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) salue l’effort du gouvernement pour la réconciliation au Kasaï Central en insistant sur l’aspect humanitaire qui consiste à assister la population sinistrée là où elle se trouve dans un communiqué rendu public vendredi, au centre interdiocésain à Gombe, par l’abbé Donatien N’shole, secrétaire général de cette instance de l’église catholique.

Le communiqué encourage le gouvernement dans l’application des mesures de décrispation mais déplore la léthargie dans l’exécution de certains cas dits « emblématiques ».

La CENCO sollicite l’appui multiforme de la communauté internationale, de la MONUSCO, des ONG humanitaires et des pour résorber cette crise socio-sécuritaire.

Par ailleurs, le Comité de suivi de la CENCO, chargé des négociations directes entre les acteurs politiques et sociaux, s’est penché sur l’état actuel de la mise en application de l’accord politique global et inclusif du centre interdiocésain dans sa réunion du 20 avril 2017, affirme que « par sa mission prophétique, la CENCO n’abandonne pas le peuple congolais et ses aspirations les plus légitimes surtout pas en ce temps de crise ».

S’agissant du respect de la St Sylvestre qui était motivé par la nécessité de trouver un consensus global sur la co-gestion du pays par les parties prenantes après le 19 décembre 2016, plusieurs acquis dont l’application ne nécessite pas un arrangement particulier. Notamment « le Président de la République reste cependant en fonction jusqu’à l’installation du nouveau président élu, les élections législatives et provinciales seront tenues avant décembre 2017 », rappelle le communiqué. ACP/FNG/Kayu/KGD