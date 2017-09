La CENI encourage les femmes à se mobiliser pour leur autonomisation

Kinshasa, 10 sept. 2017 (ACP).- Mme Elodie Ntamuzinda, membre de l’Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a encouragé vendredi à Kinshasa les femmes à se regrouper en plusieurs thématiques, à l’instar de « Genre et élections » et à se mobiliser, en vue de leur autonomisation, car l’avenir est entre leurs mains.

Mme Ntamuzinda a fait cette exhortation au cours d’une rencontre sur l’engagement citoyen de la femme congolaise, autour d’un projet d’autonomisation de la femme présenté par M. Werner Svelligen, un partenaire norvégien. Il s’agit du projet « EGOV », en cours dans province pilote du Nord Kivu, lequel consiste en la numérisation de perception des taxes, sans plus de précisions, indique un communiqué de la CENI reçu dimanche à l’ACP.

Pour Mme Ntamuzinda, qui a présidé cette rencontre, la thématique « Genre-élection » doit aller de pair avec le développement, étant donné que la matière électorale est toujours transversale. Elle a souligné que « Genre et élection » n’est pas un secteur qui peut évoluer en vase clos mais que la CENI peut accompagner les femmes dans d’autres thématiques.

« La CENI n’hésite pas à pousser les femmes à pouvoir approcher des partenaires prêts à les accompagner, à échanger avec elles et voir ce qu’ils peuvent faire ensemble avec le consortium ou les réseaux des femmes, en vue de leur autonomisation », a-t-elle dit.

Mme Ntamuzinda a expliqué que la femme doit s’autonomiser d’abord pour aider la communauté à se développer économiquement et doit ensuite se rassurer qu’elle-même a le pouvoir d’achat mais aussi peut entrer en compétition.

Elle a fait comprendre aux participantes, membres de la société civile, que les partenaires sont prêts à les accompagner dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi que dans le traitement ou la gestion des déchets, ajoutant que la CENI est là aussi pour lancer les messages électoraux.

Elle a enfin demandé aux médias d’aider cette institution d’appui à la démocratie en relayant le message électoral et celui des femmes, en rapport avec leur autonomisation pour le développement durable du pays.

Marche de sensibilisation pour les derniers requérants à l’antenne de Limete

Une marche de sensibilisation a été organisée la semaine dernière par l’Antenne CENI de la commune de Limete pour mobiliser les derniers requérants à s’enrôler, en vue de permettre à cette antenne d’atteindre les prévisions fixées par cette institution d’appui à la démocratie. Deux itinéraires étaient tracés pour cette marche à savoir : l’axe Limete et l’axe Matete.

La marche a connu la participation de la secrétaire exécutive provinciale de la CENI, Anne-Marie Mukwayanzo Mpundu, accompagnée du Contrôleur technique national, Dias Diankudi Ikenter et de la chargée de scrutins au Secrétariat exécutif provincial, Hortense Mirimo.

Tout au long de cette marche, deux mégaphones ont été mis à profit pour sensibiliser et réveiller les derniers requérants en retard, en leur rappelant que sous peu de temps, le dernier centre d’inscription de Mont-Amba devrait définitivement fermé ses portes au public.

Le message adressé à la population était le suivant : « Ceux qui ne se sont pas encore enrôlés peuvent courir car les centres d’inscription des électeurs sont en train de fermer et il n’y aura pas de prolongation. La délivrance de la carte d’électeur est gratuite. Maintenant, il n’y a plus de longue file d’attente, allez y maintenant au Centre d’inscription de la CENI le plus proche dans votre commune,… ».

Cette longue marche, qui a commencé à 10h30, a pris fin vers 15h00’avec comme point de chute le siège de l’Antenne de Limete situé à la maison communale de Lemba.ACP/FNG/Wet